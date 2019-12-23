11 MİLYON AĞAÇ BUGÜN FİDAN, YARIN NEFES (11.11.2019)11 milyon fidan dikme etkinliği Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fidan dikmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye
'nin her tarafında fidan dikilmesiTBMM Başkanı Mustafa Şentop'un fidan dikmesiFidana can suyu verilmesiTBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fidan dikimiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın fidan dikimiAskerlerin fidan dikmesiSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fidan dikimiGençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun fidan dikimiTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYAZ SARAY'DA (13.11.2019)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'a gelişiErdoğan-Trump tokalaşmasıKarşılama töreninden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıHeyetlerarası toplantı fotoğrafıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da buluşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması
VENEDİK SULAR ALTINDA KALDI (13.11.2019)Su altında kalan Venedik sokaklarının görüntüleri YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (2)
2019 yılının Kasım ayında "11 Milyon Ağaç Bugün Fidan, Yarın Nefes" etkinliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi ve Venedik'teki su baskınından oluşan görüntüler