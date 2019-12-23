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YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (3)

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA EURO 2020 COŞKUSU (14.11.2019) A Milli Futbol Takımı antrenmandan görüntüler Futbolcuların toplu halde fotoğraf çekimi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları İzlanda Milli Takımının antrenmanından görüntüler Türkiye-İzlanda maçı fotoğrafları...

23.12.2019 07:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 07:48
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA EURO 2020 COŞKUSU (14.11.2019)
A Milli Takımı antrenmandan görüntüler
Futbolcuların toplu halde fotoğraf çekimi
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları
İzlanda Milli Takımının antrenmanından görüntüler
Türkiye-İzlanda maçı fotoğrafları
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soyunma odasında Millileri kutlaması
İRAN'DA BENZİN ZAMMI PROTESTOLARI (15.11.2019)
İran'da göstericiler ve araç kuyrukları
Gösterilerde ölen kişinin cenaze töreni
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açıklamaları
BAB'DA BOMBALI TERÖR SALDIRISI 18 ÖLÜ, 27 YARALI (16.11.2019)
Patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri
Olay yeri görüntüleri
Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi
Enkaz kaldırma çalışmaları
Terör örgütü YPG/PKK'yı protesto görüntüleri
ÜNLÜ TİYATRO OYUNCUSU YILDIZ KENTER HAYATINI KAYBETTİ (17.11.2019)
Yıldız Kenter'in arşiv görüntüleri
Cenaze töreninden görüntüler
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un konuşması
Cenaze namazının kılınması
ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI YAŞAR BÜYÜKANIT HAYATINI KAYBETTİ (21.11.2019)
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın arşiv görüntüleri
1'inci Ordu Komutanlığı Karargahı'nda askeri törenden görüntüler
Cenaze namazının kılınması
YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (3)
2019 yılının Kasım ayında A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2020 coşkusu, İran'da benzin zammı protestoları, Bab'da bombalı terör saldırısı, tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter ve eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın vefatından oluşan görüntüler
YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (3)

A Milli Futbol Takımı, Mehmet Kasapoğlu, Futbol, Güncel

Kaynak: AA


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