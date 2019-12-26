YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (3)

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA EURO 2020 COŞKUSU (14.11.2019)A Milli Futbol
Takımı antrenmandan görüntülerFutbolcuların toplu halde fotoğraf çekimiGençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarıİzlanda Milli Takımının antrenmanından görüntülerTürkiye-İzlanda maçı fotoğrafları A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın soyunma odasında Millileri kutlaması
İRAN'DA BENZİN ZAMMI PROTESTOLARI (15.11.2019)İran'da göstericiler ve araç kuyruklarıGösterilerde ölen kişinin cenaze töreniİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açıklamaları
BAB'DA BOMBALI TERÖR SALDIRISI 18 ÖLÜ, 27 YARALI (16.11.2019)Patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüleriOlay yeri görüntüleriSağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiEnkaz kaldırma çalışmalarıTerör örgütü YPG/PKK'yı protesto görüntüleri
ÜNLÜ TİYATRO OYUNCUSU YILDIZ KENTER HAYATINI KAYBETTİ (17.11.2019)Yıldız Kenter'in arşiv görüntüleriCenaze töreninden görüntülerKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un konuşmasıCenaze namazının kılınması
ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI YAŞAR BÜYÜKANIT HAYATINI KAYBETTİ (21.11.2019)Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın arşiv görüntüleri1'inci Ordu Komutanlığı Karargahı'nda askeri törenden görüntülerCenaze namazının kılınmasıYILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (3)
2019 yılının Kasım ayında A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2020 coşkusu, İran'da benzin zammı protestoları, Bab'da bombalı terör saldırısı, tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter ve eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın vefatından oluşan görüntüler