ARNAVUTLUK'TA 6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (26.11.2019) Deprem
anına ait güvenlik kamerası görüntüsüYıkılan yerlerin havadan görüntüleri Türkiye
'nin yardım uçağının inmesiTİKA'nın yardımlarıDepremzedelerden görüntülerAFAD ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama deprem bölgesinde incelemelerde bulunmasıArnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın açıklamaları Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye'ye teşekkür etmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
HALUK BİLGİNER, ULUSLARARASI EMMY ÖDÜLLERİ'NDE 'EN İYİ ERKEK OYUNCU' SEÇİLDİ (26.11.2019)En iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilen Haluk Bilginer'in kırmızı halıya çıkması vepoz vermesiŞahsiyet dizisi ekibinin kırmızı halıda basın mensuplarına poz vermesiEmmy'e aday diğer oyuncuların basın mensuplarına poz vermesiHaluk Bilginer'in ödülünü almasıHaluk Bilginer ile röportajKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Haluk Bilginer'i kabulü ve tebrik etmesi
TANAP AVRUPA BAĞLANTISI AÇILIŞ TÖRENİ (30.11.2019)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in salona gelişiSalondan görüntülerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşmasıTANAP'ın Avrupa bağlantısının yapılmasıToplu fotoğraf çektirilmesi
YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (4)
2019 yılının Kasım ayında Arnavutluk'ta 6,3 büyüklüğündeki deprem, oyuncu Haluk bilginer'in Uluslararası Emmy ödüllerinde 'en iyi erkek oyuncu' seçilmesi ve TANAP Avrupa bağlantısı açılış töreninden oluşan görüntüler