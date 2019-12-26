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YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (4)

ARNAVUTLUK'TA 6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (26.11.2019) Deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüsü Yıkılan yerlerin havadan görüntüleri Türkiye'nin yardım uçağının inmesi TİKA'nın yardımları Depremzedelerden görüntüler AFAD ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları Arnavutluk Başbakanı Edi Rama...

26.12.2019 03:43 | Son Güncelleme: 26.12.2019 03:49
ARNAVUTLUK'TA 6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (26.11.2019)
anına ait güvenlik kamerası görüntüsü
Yıkılan yerlerin havadan görüntüleri
'nin yardım uçağının inmesi
TİKA'nın yardımları
Depremzedelerden görüntüler
AFAD ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları
Başbakanı Edi Rama deprem bölgesinde incelemelerde bulunması
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın açıklamaları
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye'ye teşekkür etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
HALUK BİLGİNER, ULUSLARARASI EMMY ÖDÜLLERİ'NDE 'EN İYİ ERKEK OYUNCU' SEÇİLDİ (26.11.2019)
En iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilen Haluk Bilginer'in kırmızı halıya çıkması vepoz vermesi
Şahsiyet dizisi ekibinin kırmızı halıda basın mensuplarına poz vermesi
Emmy'e aday diğer oyuncuların basın mensuplarına poz vermesi
Haluk Bilginer'in ödülünü alması
Haluk Bilginer ile röportaj
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Haluk Bilginer'i kabulü ve tebrik etmesi
TANAP AVRUPA BAĞLANTISI AÇILIŞ TÖRENİ (30.11.2019)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in salona gelişi
Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşması
TANAP'ın Avrupa bağlantısının yapılması
Toplu fotoğraf çektirilmesi
YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (4)
2019 yılının Kasım ayında Arnavutluk'ta 6,3 büyüklüğündeki deprem, oyuncu Haluk bilginer'in Uluslararası Emmy ödüllerinde 'en iyi erkek oyuncu' seçilmesi ve TANAP Avrupa bağlantısı açılış töreninden oluşan görüntüler
YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (4)

Arnavutluk, Türkiye, Deprem, Güncel

Kaynak: AA


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