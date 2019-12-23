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YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (1)

ANTARKTİKA'DA TÜRK BİLİMSEL ARAŞTIRMA KAMPI KURULDU (28.

23.12.2019 06:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 07:03
ANTARKTİKA'DA TÜRK BİLİMSEL ARAŞTIRMA KAMPI KURULDU (28.01.2019 - 28.02.2019)
Antarktika'ya gidecek ekibin toplu halde görüntüsü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Sefer lideri Doç Dr Burcu Özsoy'a Türk bayrağının verilmesi
İstanbul'dan Sao Paulo'ya yapılan ilk uçuştan görüntüler
Şahika Ercümen ile röportaj
Uçaktan iniş ve kıtaya adım atış
Ekibin bot ile gemiye gitmesi
Şahika Ercümen'in yürümesi
Şahika Ercümen'in dalış yapmak için bota binmesi
Botun dalış yerine gitmesi
Şahika Ercümen'in dalış görüntüleri
Şahika Ercümen'in Türk bayrağını açması ve dalış ile ilgili açıklamaları
Buz kütlelerinden görüntüler
Drone ile çekilmiş görüntüler
Penguen görüntüsü
Penguenlerin yürümesi
Kampın kurulması
Ekibin çalışması
Kurulan kamptan görüntü
Türk bayrağının çekilmesi
Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ile röportaj
Buz parçalarından görüntüler
İstiklal Marşının okunması ve Türk Bayrağının çekilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araştırma ekibinin kabul etmesi
KARTAL'DA BİNA ÇÖKTÜ: 21 ÖLÜ (06.02.2019)
Binanın çökme anı
Çöken bina enkazından görüntüler
Enkazın havadan görüntüsü
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklamaları
Enkaz kaldırma çalışmaları
Göçük altında kalan vatandaşların çıkarılması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması
16 yaşındaki gencin hastaneye getirilişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve inceleme yapması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasta ziyareti
OYUNCU YALÇIN MENTEŞ HAYATINI KAYBETTİ (08.02.2019)
Oyuncu Yalçın Menteş'in arşiv görüntüleri
Cenaze töreninden görüntüler
Behzat Uygur ile röportaj
Cenaze namazının kılınması
YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (1)
2019 yılının Şubat ayında Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampının kurulması, Kartal'da 21 kişinin yaşamını yitirdiği bina çökmesi ve oyuncu Yalçın Menteş'in vefatından oluşan görüntüler
YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Kaynak: AA


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