ANTARKTİKA'DA TÜRK BİLİMSEL ARAŞTIRMA KAMPI KURULDU (28.01.2019 - 28.02.2019)Antarktika'ya gidecek ekibin toplu halde görüntüsüCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Sefer lideri Doç Dr Burcu Özsoy'a Türk bayrağının verilmesiİstanbul'dan Sao Paulo'ya yapılan ilk uçuştan görüntülerŞahika Ercümen ile röportajUçaktan iniş ve kıtaya adım atışEkibin bot ile gemiye gitmesiŞahika Ercümen'in yürümesiŞahika Ercümen'in dalış yapmak için bota binmesiBotun dalış yerine gitmesiŞahika Ercümen'in dalış görüntüleriŞahika Ercümen'in Türk bayrağını açması ve dalış ile ilgili açıklamalarıBuz kütlelerinden görüntülerDrone ile çekilmiş görüntülerPenguen görüntüsüPenguenlerin yürümesiKampın kurulmasıEkibin çalışmasıKurulan kamptan görüntüTürk bayrağının çekilmesiSeferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ile röportajBuz parçalarından görüntülerİstiklal Marşının okunması ve Türk Bayrağının çekilmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araştırma ekibinin kabul etmesi

KARTAL'DA BİNA ÇÖKTÜ: 21 ÖLÜ (06.02.2019)Binanın çökme anıÇöken bina enkazından görüntülerEnkazın havadan görüntüsüİstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklamalarıEnkaz kaldırma çalışmalarıGöçük altında kalan vatandaşların çıkarılmasıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması16 yaşındaki gencin hastaneye getirilişiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve inceleme yapmasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasta ziyareti

OYUNCU YALÇIN MENTEŞ HAYATINI KAYBETTİ (08.02.2019)Oyuncu Yalçın Menteş'in arşiv görüntüleriCenaze töreninden görüntülerBehzat Uygur ile röportajCenaze namazının kılınması

YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (1)

2019 yılının Şubat ayında Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampının kurulması, Kartal'da 21 kişinin yaşamını yitirdiği bina çökmesi ve oyuncu Yalçın Menteş'in vefatından oluşan görüntüler

Kaynak: AA