YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (2)

İSTANBUL ÇEKMEKÖY'DE ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 4 ŞEHİT (11.02.2019)Olay yerinden görüntüler İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasıEnkaz kaldırma çalışmalarından görüntülerOlay yeri ekiplerinin çalışmalarıŞehitlerin cenazelerinin memleketlerine uğurlanması Şehit Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenaze namazından görüntülerŞehit yakınlarından görüntülerŞehidin tabutu başında bekleyen askerlerBakanlar, kuvvet komutanları, siyasetçiler ve vatandaşların cenaze namazı için camiye gelmeleriİstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Şehit Yakup Avşar'ın cenaze töreniİstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Şehit Ümit Özerli'nin cenaze töreniİstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Şehit İlyas Kaya'nın cenaze töreni
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ, TPAO'NUN TRAKYA'DAKİ BATI ÇELTİK-1 KUYUSU'NDA DOĞAL GAZI ATEŞLEDİ (11.02.2019)Batı Çeltik-1 Kuyusu Ateşleme TöreniEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıBatı Çeltik-1 Kuyusunun ateşlenmesi
OZAN ARİF HAYATINI KAYBETTİ (13.02.2019)Ozan Arif'in arşiv görüntüleriArif Şirin'in oğlu Mehmet Alp Şirin ile röportajOzan Arif'in cenaze töreniİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cenaze törenine katılmasıCenaze namazının kılınması
İRAN'DA DEVRİM MUHAFIZLARI OTOBÜSÜNE İNTİHAR SALDIRISI: 27 ÖLÜ (13.02.2019)Otobüsün enkazında ait olay yeri fotoğrafıCenaze töreninden görüntülerProtesto gösterileriTabutların taşınması
RUSYA-TÜRKİYE-İRAN'IN KATILDIĞI SURİYE KONULU ÜÇLÜ ZİRVE TOPLANTISI SOÇİ'DE YAPILDI (14.02.2019)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'ın Soçi'de uçaktan inişi ve karşılanmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le tokalaşmasıTürk ve Rus heyetinin toplantısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıRusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin üçlü tokalaşmasıRusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (2)
2019 yılının Şubat ayında İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopter düşmesi, TPAO'nun Trakya'daki Batı Çeltik-1 Kuyusu'nda doğal gazın ateşlenmesi, Ozan Arif'in vefatı, İran'da devrim muhafızları otobüsüne intihar saldırısı ve Soçi'deki Rusya-Türkiye-İran'ın katıldığı Suriye konulu üçlü zirve toplantısından oluşan görüntüler