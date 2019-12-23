YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (3)

ESKİ DEVLET BAKANI FİKRET ÜNLÜ HAYATINI KAYBETTİ (19.02.2019)Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün arşiv görüntüleriFikret Ünlü için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninden görüntülerFikret Ünlü'nün cenaze namazından görüntüler

TBMM'NİN YENİ BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP OLDU (24.02.2019)TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığını bıraktığını açıklamasıTBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa dilekçesini imzalamasıBinali Yıldırım'ın görevini geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a devretmesiBinali Yıldırım'ın TBMM'den ayrılışıMustafa Şentop'un adaylık başvurusu yapması ve açıklamalarıTBMM'de Meclis Başkanı seçmek için oylamanın yapılmasıMilletvekillerinin oy kullanmasıMustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesiTBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıGeçici TBMM Başkanı Celal Adan'ın mührü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a takdim etmesi

TARİHÇİ PROF. DR. KEMAL KARPAT HAYATINI KAYBETTİ (21.02.2019)Tarihçi Kemal Karpat'ın arşiv görüntüleriTarihçi Kemal Karpat'ın naaşının ABD'den Türkiye'ye getirilmesiTarihçi Kemal Karpat'ın cenaze töreniCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıDua edilmesiCenaze namazını kılınması ve defnedilmesi

BANGLADEŞ'İN BAŞKENTİ DAKKA'DA TARİHİ BİNALARIN BULUNDUĞU BÖLGEDE YANGIN: 81 ÖLÜ (21.02.2019)Olay yeri görüntüleriİtfaiye ekiplerinin çalışmasıYangın enkazından görüntülerYangında ölen kişilerin yakınlarının ağlamasıYILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (3)

2019 yılının Şubat ayında eski devlet bakanı Fikret Ünlü'nün vefatı, Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatı ve Bangladeş'in başkenti Dakka'da tarihi binaların bulunduğu bölgede 81 kişinin öldüğü yangından oluşan görüntüler

Kaynak: AA