OYUNCU AYTAÇ ARMAN HAYATINI KAYBETTİ (26.02.2019)Oyuncu Aytaç Arman'ın arşiv görüntüleriTörenden görüntülerHalil Ergün'ün konuşmasıKadir İnanır'ın konuşmasıCenaze namazının kılınması
PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK (26-27.02.2019)Olay yeri görüntüleriPilotun yakalanmasıDüşürülen Hint savaş uçağı pilotunun sorgulanma görüntüleriPakistan Başbakanı İmran Han ile toplantı görüntüleriPakistan Başbakanı İmran Han'ın açıklamasıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
TRUMP VE KİM İKİNCİ ZİRVEDE ANLAŞAMADI (27.02.2019)ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmesiTrump ile Kim'in tokalaşmasıABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasıKuzey Kore lideri Kim Jong-un konuşmasıABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK DENİZ TATBİKATI BAŞLADI (27.02.2019)Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu'nun konuşmasıKatılımcılardan görüntülerGemilerden görüntülerHava unsurlarından detaylarAskeri personelin çalışmalarıSavaş gemilerinden görüntülerGemilerden top atışlarıHava ve deniz araçlarının faaliyetleriHelikopterin fırkateyne inişiTatbikattan görüntüler
YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (4)
2019 yılının Şubat ayında oyuncu Aytaç Arman'ın vefatı, Pakistan ile Hindistan
arasındaki gerginlik, Trump ve Kim arasındaki ikinci zirve ve cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatından oluşan görüntüler