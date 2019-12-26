YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (2)

MEHMET ŞEVKET EYGİ HAYATINI KAYBETTİ (13.07.2019)Vefat eden gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi'nin arşiv görüntüleriCenaze namazından görüntülerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YENİ BİNASI VE HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ AÇILIŞI YAPILDI (15.07.2019)15 Temmuz Darbe girişimine ait görüntülerCumhurbaşkanlığı Külliyesi ve 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nden görüntüCumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakmasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın dua etmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatm-i Şerif Merasimi'ne iştirak etmesive Kur'an-ı Kerim okumasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Törenine katılmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıAnkara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binasının açılışı kurdele kesimiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşmasına katılmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hafıza 15 Temmuz Müzesi açılış törenine katılmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıHafıza 15 Temmuz Müzesi açılışı kurdele kesimiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hafıza 15 Temmuz Müzesini gezmesi
TRUMP'TAN TÜRKİYE VE F-35 AÇIKLAMASI (16.07.2019) Türkiye
bayraklı F-35 savaş uçaklarından görüntülerDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un açıklamalarıABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıPentagon'da Satınalma ve İdameden Sorumlu Müsteşar Ellen M.Lord'un açıklamalarıABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları
DÜZCE'DE SU BASKINI VE TOPRAK KAYMASI: 7 ÖLÜ (17.07.2019)Evin yıkılma anıHeyelan nedeniyle oluşan hasarın havadan görüntüleriSu baskını görüntüleriHeyelan nedeniyle oluşan hasarın havadan görüntüleriSu baskınında evi su dolan vatandaşların temizlik çalışmalarıSağlık ekiplerinin vatandaşlara müdahalesiAFAD ve UMKE ekiplerinin yaralıları taşımasıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olay yeri incelemesiYILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (2)
2019 yılının Temmuz ayında yazar Mehmet Şevket Eygi'nin vefatı, Ankara Emniyet Müdürlüğü yeni binası ile Hafıza 15 Temmuz Müzesi açılışı, Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması ve Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasından oluşan görüntüler