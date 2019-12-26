ERBİL'DE SİLAHLI SALDIRI SONUCU ŞEHİT OLAN DİPLOMAT OSMAN KÖSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (17.07.2019)Olay yeri görüntüleriDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıOperasyondan görüntülerTürk Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ'ın itirafının yer aldığı görüntüŞehit diplomat Osman Köse'nin cenaze töreniŞehit diplomat Osman Köse'nin yakınlarının ağlamasıCenaze namazının kılınması
İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI BORİS JOHNSON (23.07.2019)Boris Johnson'ın Türkiye ziyareti ve Çankırılı muhabbetine cevap vermesiTheresa May'in "10 Numara" önünde istifa açıklamasıBoris Johnson'ın "10 Numara" önünde konuşmasıİngiltere Başbakanı Johnson'un İngiltere Parlamentosunda konuşması
HAKAN ATİLLA TÜRKİYE'YE GELDİ (24.07.2019)Hakan Atilla'nın Pensilvanya eyaletindeki gözaltı merkezi York County Prison'dan görüntülerHakan Atilla'nın Türkiye'ye gelişi ve ailesiyle kavuşmasıHakan Atilla'nın annesi ve babasıyla kavuşma anı ve duygu dolu anların yaşanmasıHakan Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karşılamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda Hakan Atilla ile konuşması YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (3)
2019 yılının Temmuz ayında Erbil
'de silahlı saldırı sonucu şehit olan diplomat Osman Köse'nin son yolculuğuna uğurlanması, İngiltere'de Boris Johnson'un başbakan olması ve Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelişinden oluşan görüntüler