Yılın Rengi "Canlı Mercan" ve Gelecek Nesil Ofis Trendleri

Çalışma kültürünün masa başından sosyal mekânlara ve insan odaklı tasarım anlayışına evrildiği günümüzde, değişen trendler yeni nesil çalışma alanlarını da doğrudan şekillendiriyor. Sürdürülebilir tasarım anlayışından yola çıkarak ofisleri sosyal yaşam alanlarına dönüştüren Bürotime, 2019'da çalışanların verimliliğini artıracak ofis dekorasyon trendlerini açıkladı.

Geleceğin çalışma kültürleri, birçok ihtiyacı karşılayabilen esnek çalışma alanlarına duyulan ihtiyacı gündeme getirmeye başladı. İş hayatında değişimin kendini gösterdiği günümüzde hızlı, yaratıcı ve çok fonksiyonlu çözümler yeni ofis kültürünü oluşturan ana hatların başında gösteriliyor. Eskiden sadece bir masa ve sandalyeden oluşan çalışma alanları şimdi birçok açıdan ele alınan farklı tasarım anlayışları üzerinden kurgulanıyor. Bir ofis ortamında artık bireysel çalışma alanı gereksinimi dışında yeni oluşumlara zemin hazırlayacak, çalışanlar arasındaki etkileşimi ve motivasyonu artıracak tasarımlar ön plana çıkıyor. Çalışan mutluluğu, aidiyet, sağlık, konfor, sosyal yaşam alanları, dönüştürülebilir ve kişiselleştirilebilir alanlar yaratılması ofis dekorasyonundaki temel yapılar olarak karşımıza çıkarken, ihtiyaçların ve taleplerin değişmesiyle tasarımcılarda yeni tasarım vizyonlarına çözümler sunacak ürünler ortaya çıkarıyor. Sürdürülebilir tasarım anlayışından yola çıkarak ofisleri sosyal yaşam alanına dönüştüren Bürotime, 2019'da çalışanların verimliliğini artıracak yeni nesil ofis mobilya trendlerini açıkladı.

Pantone 2019 Rengi Canlı Mercan

İş dünyasındaki hakimiyetin çalışanın aidiyet hissini güçlendirecek unsurlardan oluşacağını vurgulayan Bürotime Pazarlama Direktörü Nuran Efendioğlu, "Tasarımlardaki malzemenin yanında tercih edilen renklerin de değeri önem kazanıyor. Pantone Renk Enstitüsü, 2019'un moda rengini "Living Coral" (Canlı Mercan) olarak belirledi.Sosyal medyada oldukça sık kullanılan Canlı Mercan - Living Coral (Pantone 16-1546) - dijital dünyanın ve sosyal medyanın yeni dünya düzeninde ne kadar etkili olduğunun da bir göstergesi diyebiliriz. Tasarımlarımızda bolca kullandığımız mercan rengi; neşesi ve ışıltısıyla kullanıcısına moral ve canlılık kazandırıyor.

Yeni çalışma kültürüne yön veren tasarımlarda; teknoloji ve doğadan izler oldukça dikkat çekiyor. Ahşap mobilyalar, bulundukları alanda çalışanlara doğa ile iç içe hissetmesini sağlayarak mutluluk verirken daha fazla zaman geçirmesini teşvik ederek verimli çalışma olanağı sunuyor. Yalın tasarım çizgisinin hâkim olacağı, modern ve minimalist yaklaşımlarda cilasız ve boyanmamış olarak kullanılan ahşabın doğal dokusunu hissedebileceğimiz mobilyalar 2019 yılının trendlerinden olacak. Canlı mercan ile birlikte ahşap kullanımının bütünleşeceği ofis dekorasyon trendleri çalışanlara daha sıcak bir ortam sunarak çalışma alanlarındaki huzur ve aidiyet hissini kuvvetlendirecektir.

Ofis dekorasyonunda; rahat ve ilham verici mobilyalarla organik geçişlere olanak tanıyan iletişime açık alanlar yaratılmalı. Günümüzün ofis ortamının, mobil çalışma yöntemlerinin yanı sıra bilgi ve fikirlerin değişimine, aktarımına olanak sağlayacak şekilde tasarlanması gerekiyor. Modüler oturma birimleri veya alan içinde alanlar yaratan sistemler, kullanıcısına değişen çalışma yapılarına adapte olmasını sağlıyor. Esnek olmayan, sınıflandırılmış ve sınırlandırılmış düzenli tüm çözümlerin yeni nesil ofislerde yeri kalmadı. Ofis mobilyalarında da kendini gösteren "çok fonksiyonluluk" teması ile oluşturulan esnek ve çok işlevli çözümler sayesinde; kişisel kullanım için yoğun çalışma olanağı sağlayan sessiz mekanlar, hızlı ve kolay bir şekilde toplantıların gerçekleştirilebileceği yaratıcı alanlara uyarlanabiliyor. Ergonomi ve sağlık, ofisleri donatırken giderek daha önemli bir rol oynamaya başladı. Çalışanları hareket ettirmeye ve pozisyonunu değiştirmeye yönlendiren uygulamalarla, yükselir-alçalır masalar, tabureler ve ortam akustiğini iyileştirmeye yönelik geliştirilen sistemler çalışan mutluluğunu amaçlamaktadır. Pek çok üretici gibi biz de kendimizi artık ürün tedarikçisi olarak değil, çözüm sağlayıcısı olarak görüyor ve bütünsel kavramlar üzerine yoğunlaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler