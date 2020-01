Yılın rengi klasik mavinin kullanım ipuçları

Yeni yılın trend rengi klasik mavi oldu. Sadece gardırop seçimlerinde değil, dekorasyondan kozmetiğe kadar birçok konuda ilham vereceği belirtilen renk ile ilgili kullanma önerileri de sunulmaya başlandı.Global Renk Enstitüsü Pantone , 2020'nin trend rengini klasik mavi olarak belirledi. Modadan dekorasyona, makyajdan mücevhere pek çok alanda 2020'de klasik mavi etkili olacağı kaydediliyor. Morhipo MAG ekibi klasik mavi renginin kullanımıyla ilgili detayları verdi.Kombinlerde klasik maviEkip mavi rengin günlük yaşamın her dakikasında kullanılabileceğini belirterek, "Güçlü bir ton olan kobalt ya da kraliyet mavisi denen bir mavi tonu olan bu renkle, sıra dışı kombinler oluşturarak farklı görünmeniz mümkün. Payetli masmavi bir elbiseyle hareketli yaz gecelerine ya da kadife elbiselerle kış partilerine hazırlanabilirsiniz. Doğanın en baskın diğer rengi olan yeşilin yanı sıra kahverengi, bej, kırık beyaz ya da diğer toprak tonlarıyla maviyi dengeleyecek görünümler oluşturabilirsiniz. Klasik mavi ve beyazı bir araya getirerek Fransız etkili bir marin havası yakalamanız mümkün. Çizgili desenler, kumaş pantolonlar ve babetlerle sokak stilinizi yaza şimdiden hazırlayabilirsiniz. Siyahtan vazgeçemeyenler ise klasik mavi ile siyahı kullanarak cool bir stil yakalayabilir. Baştan aşağı masmavi giyinmek de tam kraliyetlik tercih olur. Bu tonu mutlaka tonsürton kombinlere taşıyın. "Herkes beni fark etmeli" diyorsanız, neon renkler için maviyi taban olarak kullanabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı. Makyaj yaparkenMavi rengin makyajda hem seveni hem sevmeyeni olduğunu belirten Morhipo MAG ekibi, "Çok soğuk veya pastel mavilerden uzak durun. Klasik mavi dediğimiz daha koyu bir ton ve bunu makyajınıza dahil etmek daha zor olabilir. Mavi far kullanacaksanız makyajınızın geri kalanını daha sade tutmalısınız. Böylece gözleriniz ön plana çıkar. Mavi eyeliner çok sık tercih edilmese de kullananları farklı bir güzelliğe taşıdığını görmezden gelemeyiz. Gözlerde güçlü bir etki oluşturmak için siz de bu kış klasik maviyi makyajınıza dahil edin. Kışlık manikür seçeneklerinizde masmavi olmasa da nail art teknikleriyle mavi rengi kullanabilirsiniz." şeklinde değerlendirdi.Dekorasyonda klasik mavi etkisiEvde mavi rengi kullanmak için çok fazla alan olduğunu belirten ekip, "Dikkat etmeniz gereken ilk kural, asaleti ve krallıkları temsil etse de bu rengi abartılı kullanırsanız evinizde boğucu bir hava oluşturabilir. Oturma odasında sakin bir hava oluşturmak için mavi koltuklar kullanabilirsiniz. Mavinin en uygun olacağı ortam yatak odası. Duvarlarınızda klasik maviden bebe mavisine kadar geniş bir yelpazede renk kullanımı yapabilirsiniz. Bunu yaparken dekorasyonun geri kalanının maviyle uyumlu olmasına özen gösterin. Eğer evinizde mavi rengi kullanarak daha küçük çaplı yenilikler yapmak isterseniz, aksesuar kullanın. Fakat bir tane aksesuarla bu farkı oluşturamazsınız. Mavi her renkle uyum içinde görünür. Ancak pastel tonlar yumuşak bir hava verirken, gri maviyle şık bir ikili oluşturur. Dikkat çekmek içinse yapmanız gereken; kontrast renkleri bir araya getirmek, örneğin sarı rengi kullanmak." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL