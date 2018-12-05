Yılın Son Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı

Bilecik
Belediyesi Meclisi, yılın son toplantısını Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
başkanlığında yaptı.
Meclisin ilk gündem maddesi olan geçen ay Bilecik Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen 2019 yılına ait performans programı konusu görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesi olan, yine geçen ay Bilecik Belediyesi Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen 2019 mali bütçesi konusu görüşüldü. Bilecik Belediyesi'nin 2019 yılı taslak bütçesi 92 milyon TL olarak kabul edilirken, kabul edilen rakam oy birliği ile kabul edildi.
Bilecik Belediyesi'nden suda yüzde 10 indirim
Gündemin üçüncü maddesinde ise tarifeler, ücret ve kira bedelleri konuları görüşüldü. Gündem konusuyla alakalı Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kira, tarife ve ücret bedellerinde herhangi bir şekilde fiyat artışı yapılmamasını ve Bilecik Belediyesi olarak suda yüzde 10 indirin yapılmasını meclis üyelerinin oylarına sundu. Sunulan talep, oy birliği ile kabul edildi.
Bilecik Belediyesi, 3. Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
)'nin müteşebbis heyetine katılacak
Bilecik Belediyesi Aralık
ayı Meclis toplantısında Bilecik'te kurulması planlanan 3. Organize Sanayi Bölgesinin oluşturulması, belediye başkanlığını temsilen müteşebbis heyetine katılması ve oluşturulacak tüzel kişilikle alakalı katkı paylarının ödenmesi konusu görüşüldü. Görüşülen konu oy birliği ile kabul edildi.
Fen İşleri'ne 2 milyon 755 bin TL bütçe aktarımı yapıldı
Meclise sunulan ek gündem maddesi olan Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
'ne 2 milyon 755 bin TL bütçe aktarılması konusu görüşülerek, bütçe aktarımı yapılması oy birliği ile kabul edildi. Son olarak görüşülen imar konuları Bilecik Belediyesi İmar ve Plan Komisyonu'na havale edilerek toplantı sona erdi.
Toplantı sonrası kutlamalar
Belediye Başkanı Nihat Can, toplantı sonunda, Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesinin 84. yıl dönümü dolayısıyla Bilecik Belediyesi kadın meclis üyelerine, çalışanlara ve basın mensuplarına çiçek takdim etti. Kasım ayına denk gelen Mevlit Kandili, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü'nü de kutlayan Can, "Toplantıya başlamadan önce biliyorsunuz 13. Uluslararası Tiyatro Festivali'ni hayırlısıyla bitirdik. Bu tiyatro festivalinin düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve siz meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Katılan tüm vatandaşlarımıza da ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Yine bu Kasım ayına denk gelen Mevlit Kandilimizin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sevgili öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere tüm öğretmenlerimizin günlerini tekrardan kutluyorum. Yine 25 Kasım tüm ülkede olduğu gibi Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında bizlerde kadına şiddete hayır mücadelesini üst seviyeye çıkarmaya çalıştık. Toplumumuzun en ağır sorumluluklarını üzerinde taşıyan yeni nesillerin yetişmesinde çok büyük rol oynayan kadınlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Yine geçtiğimiz günlerde Bilecik Valimiz Doç. Dr. Tahir Büyükakın
'ın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı
'na aday olarak ilimizden uğurlama yaptık. Ben valimize bu zamana kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şahsım ve Bilecikliler adına teşekkürü bir borç biliyorum. Hakikaten görevi süresinde güzel sohbetlerimiz, çalışmalarımız oldu. Ben kendisine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında başarılar diliyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nü de kutluyorum. Engelsiz bir Bilecik oluşturmak için elimizden geldiğince çalışmalarımızı yapıyoruz. Engellerin kalkmasını temenni ediyorum. Herkes engellidir, ama kimse bunun farkında değildir. Yine 5 Aralık Kadın Hakları Günü
dolayısıyla tüm kadınlarımızın da gününü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Nihat Can,Bilecik
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:10