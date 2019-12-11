Yılın son faiz kararı bekleniyor

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) 2019 yılının son faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasalarda son üç toplantıda alınan 1000 baz puanlık indirime yeni bir ekleme yapılacağı bekleniyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılının son Para Politikası Kurulu (PPK) kararını yarın açıklayacak. Kurul, yüzde 24 seviyesinde bulunan politika faizini Temmuz, Eylül ve Ekim aylarında alınan toplam 1000 baz puanlık indirimle yüzde 14'e çekti.



"Faiz toplantısından 150 baz puanlık bir indirim kararı çıkması bekleniyor"



Yılın son faiz kararı ise yarın açıklanacak. Piyasalarda beklenti yeni bir faiz indirimin gelmesi yönünde görülüyor. Piyasaların yarınki faiz toplantısından 150 baz puanlık bir indirim kararı çıkmasını beklediğini söyleyen Hangikredi CEO'su Oray Durmazoğlu, olası bir indirimin kredi ve mevduat işlemlerine yansımalarını değerlendirdi. Durmazoğlu, "150 baz puanlık bir düşüş neticesinde zaten geriye çekilmiş olan faiz oranlarının bir nebze daha düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl faiz anlamında ciddi geri çekilmeler oldu. Yılın ilk aylarında yüzde 24'lerde bulunan faiz oranları, yarın açıklanacak karar ile yüzde 12'lere kadar inecek" dedi.



"Bankalar olası bir indirime göre fiyatlamaları belli bir ölçüde yaptı"



Faizlerde başlayan indirim dalgasıyla aylık yüzde 2 seviyelerinde işleyen ihtiyaç kredilerinin, yüzde 1'in altına kadar indiğini anlatan Durmazoğlu, "Çok ciddi bir geriye çekilme var. Bankalar olası bir indirime göre fiyatlamaları belli bir ölçüde yaptı. Özel bankaların bir kısmı konut kredisinde yüzde 1'in üzerinde seyrediyor, bankaların yakın vadede konut kredisinde yüzde 1'in altında toplanacağını düşünüyorum." diye konuştu.



"Kredi pazarlarında hacim büyümeleri 2020'de de sürecek"



2020 yılında konut kredilerinde kullanım oranının artacağını öngören Durmazoğlu, "Yılsonunda konut kredisi Pazar hacmi yüzde 5 seviyesinde büyüyecek. Gelecek yıl bu yüzde 15'e yakın bir büyüme bekliyoruz" dedi.



Durmazoğlu, ihtiyaç kredilerinde ise 2020 yılı pazar büyümesinin yüzde 18 seviyelerine ulaşacağını belirterek, "Ekonominin genel gidişatında faiz indirimleri krediler tarafında tüketiciyi sevindiriyor. Özellikle KOBİ'lerde faiz düşüşleri nedeniyle finansman maliyetleri daha az oluyor. Bu da vatandaşa olumlu yansıyor. Diğer taraftan da ihtiyaçlarını yüksek faiz nedeniyle ertelemiş olan tüketicilerde ihtiyaçlarını karşılıyor." şeklinde görüş bildirdi.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 25 Temmuz'da politika faizini 425 baz puan aşağı çekerek, yüzde 24'ten yüzde 19,75'e, 12 Eylül'de 325 baz puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16.50'ye, son olarak ise 24 Ekim'de 250 baz puan indirerek yüzde 16.50'den yüzde 14'e çekmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA