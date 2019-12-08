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Yılın son meclisi 54 maddeyi görüşecek

Sakarya Büyükşehir Meclisi 9 Aralık Pazartesi günü toplanıyor.

08.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:49Yılın son meclisi 54 maddeyi görüşecek
Büyükşehir Meclisi 9 Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda imar planı değişikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarından oluşan 54 maddelik gündem oylanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 9 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek oturumda 54 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak.

Toplantıda; Kocaali'de inşa edilecek İtfaiye ve Mezarlık Hizmet Binası için ilçe belediyesi tarafından tahsis edilecek arazi için Başkan Ekrem Yüce'ye yetki verilecek. Ayrıca Yenikent bölgesinde yer alan kalıcı iş merkezlerinden belirlenenler Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne devri oylanacak. - SAKARYA

Sakarya, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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