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Yılın son rekoru milli atlet İlyas Çanakçı'dan

Milli atlet İlyas Çanakçı, İstanbul'daki Salon Rekor Deneme'de 300 metre mücadelesini U20 rekoruyla tamamlarken, büyükler rekorunu da kılpayı kaçırdı.

29.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:04 Yılın son rekoru milli atlet İlyas Çanakçı'dan

Milli atlet İlyas , 'daki Salon Rekor Deneme'de 300 metre mücadelesini U20 rekoruyla tamamlarken, büyükler rekorunu da kılpayı kaçırdı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan Salon Rekor Deneme Yarışmaları'nın ikinci gününde İlyas Çanakçı 300 metrede U20 salon rekorunu yeniledi. Konyalı atlet, yarışı 33.95'lik dereceyle tamamlarken, 34.08 ile Ahmet Kasap'a ait U20 salon Türkiye rekorunu yeniledi.

34 saniyenin altına inen Çanakçı, büyüklerde Ramil Guliyev'e ait 33.94'lük rekoru ise saniyenin yüzde biri farkla kaçırdı. Genç atlet, bir gün önce de 4×200'de rekor kıran bayrak takımında koşmuştu.

U18, U20 ve büyükler kategorilerinde iki gün süren yarışmalarla birlikte 2019 yılının son müsabakası da tamamlanmış oldu.

Yeni yılın ilk salon yarışması 4-5 Ocak tarihinde yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İlyas Çanakçı'nın rekor koşusu


- Ankara

İstanbul, Türkiye, Çanakçı, Spor

Kaynak: DHA

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