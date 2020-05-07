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YILIN SON SÜPER AY'I İSTANBUL'UN SİMGELERİYLE BULUŞTU

Bu yılın son 'Süper Ay'ı, İstanbul'un simgeleriyle bir araya gelince seyri hoş görüntüler ortaya çıktı.

07.05.2020 22:43 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:47

Bu yılın son 'Süper Ay'ı, İstanbul'un simgeleriyle bir araya gelince seyri hoş görüntüler ortaya çıktı. Salı gecesi başlayan Süper Ay, yarın akşama kadar izlenebilecek.

Süper Ay olarak adlandırılan Ay'ın normalde olduğundan daha büyük ve parlak görülmesi hali bu yıl son kez kendini gösterdi. Daha önce 9 Şubat, 9 Mart ve 9 Nisan'da kendini gösteren Süper Ay, Salı gününden itibaren bu yıl için son kez ortaya çıktı.

Yarın akşama kadar izlenebilecek olan süper ay İstanbul'un simgeleriyle bir araya gelince ortaya izlemesi hoş görüntüler çıktı.

YILIN SON SÜPER AY’I İSTANBUL’UN SİMGELERİYLE BULUŞTU

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, süper ay, Güncel, Haber

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