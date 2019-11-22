Haberler » Ekonomi » Yılın starları ödüllerini alıyor - Ekonomi

Yılın starları ödüllerini alıyor

Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım'da sahiplerini buluyor.

22.11.2019 17:49 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:54Yılın starları ödüllerini alıyor
Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım'da sahiplerini buluyor. ve iş dünyasının Oscar'ı niteliğindeki ödüller bu yıl 29 kategoride veriliyor. Ödül töreni, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yerleşkesinde yurtiçi ve yurtdışından katılımla yarın saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Ekonomi dünyasının Oscar'ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Ekovitrin Medya Grubu'nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni'nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin'in 2001'de başlattığı 'Uluslararası Yılın Starları Ödülleri' bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride veriliyor. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:30 Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında! İlk 11'ler belli oldu
19:30 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
19:22 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
19:22 KARDEMİR 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarında Güney Kore firmasıyla işbirliği yapacak
19:20 Borsada günlük işlemler (1)
19:20 Borsada günlük işlemler (2)
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
17:27 Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi: Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı
07:18 BDDK'nın bazı yetkileri Merkez Bankası'na devredildi
23:59 Günlük burç yorumları 22 Kasım 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
22:48 Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi
22.11.2019 19:33:55