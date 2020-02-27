Haberler » Güncel » Yılın Su Altı Fotoğrafçısı 2020 ödülleri sahiplerini buldu - Haber

Yılın Su Altı Fotoğrafçısı 2020 ödülleri sahiplerini buldu

İngiltere'de düzenlenen Yılın Su Altı Fotoğrafçısı 2020 ödülleri sahiplerini buldu.

27.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:05Yılın Su Altı Fotoğrafçısı 2020 ödülleri sahiplerini buldu

'de düzenlenen Yılın Su Altı Fotoğrafçısı 2020 ödülleri sahiplerini buldu. Yılın Su Altı Fotoğrafçısı 2020 ödülü Fransız fotoğrafçı 'Donmuş Mobil Ev' fotoğrafıyla Greg Lecoeur'un oldu.

Yılın Su Altı Fotoğrafçısı 2020 ödüllerine 500 fotoğrafçı 5 bin 500'den fazla fotoğraf ile katıldı ve birden fazla kategoride yarıştı. Yılın Su Altı Fotoğrafçısı ödülü, Antarktika'da çektiği ve fok balıklarını bir buzulun etrafında görüntülediği 'Donmuş Mobil Ev' fotoğrafıyla Greg Lecoeur'un oldu. Ödüllerin temeli 1965 yılında İngiltere'de Brighton Su Altı Film Festivali'ne dayanmaktadır. 2015 yılından itibaren gelişme gösteren Yılın Su Altı Fotoğrafçısı ödülleri günümüzde teknik ve görsel kategorilerde ödüller vermektedir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Kazanan kategorilerden fotoğraf derlemesi



İngiltere, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 18:11:09