28.06.2019 11:39
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'Yılın Tarihçisi' Prof. Dr. Ahmet Taşağıl oldu

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu'nun (TÜMBİFED) organize ettiği 'Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri'nde 'Yılın Tarihçisi' ödülüne, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl değer görüldü.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu'nun (TÜMBİFED) organize ettiği 'Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri'nde 'Yılın Tarihçisi' ödülüne, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl değer görüldü.

Bünyesinde birçok derneği barındıran ve sosyal kampanyalar düzenleyen TÜMBİFED'in, alanlarında uzman 25 profesörden oluşan Akademi Kültür ve Bilim Komisyonu, önemli çalışmalarıyla insanlık adına katkı sağlayan projeleri ödüllendirdi.
Türkiye 'de Çin arşivlerinden yararlanarak Çince kaynak okuyan ilk profesör olduğu ve her yıl Moğolistan 'da Eski Türk tarihi üzerine saha çalışmaları yaparak Türk Kültür tarihine büyük hizmetlerde bulunduğu için 'Yılın Tarihçisi' ödülü Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl'ın oldu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Ahmet Taşağıl , Güncel

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