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Yılın tiyatro oyunu ödülü Eskişehir Şehir Tiyatroları Ve Senfoni Orkestrası'nın

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrasının bu sezon sahnelemeye başladığı "Böyledir Bizim Sevdamız" adlı müzikal oyunu, Eskişehir Sanat Derneği tarafından Yılın Tiyatro Oyunu ödülüne layık görüldü.

25.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:34 Yılın tiyatro oyunu ödülü Eskişehir Şehir Tiyatroları Ve Senfoni Orkestrası'nın

Sanat Derneği yaklaşık 20 yıldır Eskişehir'de sanatsal üretimleri değerlendirip, teşvik etmeyi sürdürüyor. Her yılsonunda düzenlediği ödül töreni ile o yıl şehrin sanat hayatına katkı sunanları ödüllendiren Eskişehir Sanat Derneği, 2019 yılı ödüllerini geçtiğimiz akşam düzenlediği tören ile sahipleriyle buluşturuldu.

Eskişehir Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası işbirliği ile bu yıl sahnelenmeye başlanan ve sanatseverlerin tüm gösterimlerini kapalı gişe seyrettiği "Böyledir Bizim Sevdamız" adlı müzikal oyun, Eskişehir Sanat Derneği yönetimi tarafından ödüle değer görülerek onurlandırıldı. Ödülü almak üzere oyunun rejisini de gerçekleştiren Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Eyidoğan ve Eskişehir Senfoni Orkestrası Sanatçı Temsilcisi Nezih Dikicigiller sahneye birlikte çıktılar. Zülfü Livaneli'nin hayatı üzerinden Türkiye'nin yakın dönemine tanıklık eden müzikale gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ali Eyidoğan, anlamlı ödül dolayısıyla dernek yöneticilerine teşekkür ettiler.

Eskişehir'de sanatın birçok alanında üretimde bulunan sanatçıların ve kurumsal yapıların ödüllendirildiği gecenin sonunda ödül sahipleri ve Sanat Derneği yöneticileri birlikte fotoğraf çektirdiler.


Şehir Tiyatroları, Eskişehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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