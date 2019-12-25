Yılın tiyatro oyunu ödülü Eskişehir Şehir Tiyatroları Ve Senfoni Orkestrası'nın

Eskişehir Sanat Derneği yaklaşık 20 yıldır Eskişehir'de sanatsal üretimleri değerlendirip, teşvik etmeyi sürdürüyor. Her yılsonunda düzenlediği ödül töreni ile o yıl şehrin sanat hayatına katkı sunanları ödüllendiren Eskişehir Sanat Derneği, 2019 yılı ödüllerini geçtiğimiz akşam düzenlediği tören ile sahipleriyle buluşturuldu.

Eskişehir Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası işbirliği ile bu yıl sahnelenmeye başlanan ve sanatseverlerin tüm gösterimlerini kapalı gişe seyrettiği "Böyledir Bizim Sevdamız" adlı müzikal oyun, Eskişehir Sanat Derneği yönetimi tarafından ödüle değer görülerek onurlandırıldı. Ödülü almak üzere oyunun rejisini de gerçekleştiren Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Eyidoğan ve Eskişehir Senfoni Orkestrası Sanatçı Temsilcisi Nezih Dikicigiller sahneye birlikte çıktılar. Zülfü Livaneli'nin hayatı üzerinden Türkiye'nin yakın dönemine tanıklık eden müzikale gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ali Eyidoğan, anlamlı ödül dolayısıyla dernek yöneticilerine teşekkür ettiler.

Eskişehir'de sanatın birçok alanında üretimde bulunan sanatçıların ve kurumsal yapıların ödüllendirildiği gecenin sonunda ödül sahipleri ve Sanat Derneği yöneticileri birlikte fotoğraf çektirdiler.