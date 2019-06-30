30.06.2019 17:04
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Yılın transferi Frenkie de Jong Alanya'da tatil yapıyor

Barcelona'nın Ajax'tan 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu Frenkie de Jong, Antalya'nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde tatilini yapıyor.

Barcelona 'nın Ajax 'tan 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu Frenkie de Jong, Antalya 'nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde tatilini yapıyor.

İspanyol devi Barcelona'nın, Ajax'tan yeni sezon için 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Hollandalı genç oyuncu Frenkie de Jong, tatil için bir hafta önce Alanya'ya gelerek, Türkler Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Jong'ı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bazı futbolseverler de futbolcuyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Bonservisi, tatil yaptığı otelin fiyatından çok daha fazla olan genç futbolcu hakkında sosyal medyadan yorumlar da yapıldı.

Sezon sonuna kadar Ajax'ta kalacak

Barcelona ile 5 yıllık sözleşmeye imza atan de Jong, kulüpler arasındaki anlaşma gereği önümüzdeki sezon sonuna kadar Ajax'ta forma giymeye devam edecek. Avrupa 'nın genç yetenekleri arasında gösterilen orta saha oyuncusu, geçen sezon Ajax formasıyla 28 karşılaşmada 4 gol kaydetti. - ANTALYAYılın transferi Frenkie de Jong Alanya'da tatil yapıyor
Kaynak: İHA
Barcelona , Ajax , Alanya , Spor

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