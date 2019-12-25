Yılın yenilikçi doktoru Prof. Dr. Ayhan Olcay oldu

Tansiyon kontrolünde ilaca gelecekte gerek kalmayacak

YESAV Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Ayhan Olcay, ilaca gerek kalmadan nöromodulasyon yöntemi ile aort damarı içerisinden tansiyon kontrolü projesiyle 'Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru' kategorisinde ödüle layık görüldü

DoktorClub tarafından Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı iş birliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye'nin Sağlık Ödülleri'nde 20 binin üzerinde doktorun yaptığı oylamada 19 dalda 187 aday yarıştı. İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende, YESAV Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Ayhan Olcay, 'Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru' kategorisinde ödülünün sahibi oldu. Olcay'ın projesiyle ilaca gerek kalmadan nöromodulasyon yöntemi ile aort damarı içerisinden tansiyon kontrolü yapılacak.

"Sağlık inovasyonuna doktorlar liderlik etmeli"

Ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan YESAV (Yenilikçi Sağlık Araştırmaları Vakfı) Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Ayhan Olcay, "Yenilikçi projeleri destekleyen bu ödülü almak benim için oldukça anlamlı. Sağlık profesyonellerinin bilgi birikimlerini ve deneyimlerini sergiledikleri bu tür etkinlikleri faydalı buluyorum. TÜRK PATENT ve PCT başvurusunu yaptığımız Curatio Dualis Hipertansiyon Tedavisinde Nöromodülatör Stent Sistemini KOSGEB desteği ile geliştiriyoruz. İlk etap hayvan denemeleri yapılan sistem hayata geçtiğinde ilaca gerek kalmadan nöromodulasyon yöntemi ile aort damarı içerisinden tansiyon kontrolü yapılabilecek. Geliştirme çalışmaları yapılan stent sisteminin ikinci etap hayvan denemeleri ve validasyon süreci sonrasında bir yıl içinde çalışan prototip ortaya çıkarılacak. Tüm doğrulama çalışmaları ve onay süreçlerinin olumlu gitmesi halinde 5 yıl içerisinde insanda uygulanabilir hale gelecek. Bu vesileyle kıymetli doktor arkadaşlarıma da sağlıkta inovasyonun hikayesini yazabilecek potansiyelde olduklarını hatırlatmak istiyorum" diye ifade etti.