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Yıllar önce çekilmiş video, MasterChef Yasin'in foyasını ortaya çıkardı

MasterChef yarışmasında şiveli konuşmasıyla tanınan Yasin Obuz'un gerçek yüzü ortaya çıktı. Yıllar önce Kısmetse Olur'a katılan Yasin Obuz düzgün Türkçesiyle kafaları karıştırdı.

24.10.2019 16:51

TV8'in en çok izlenen yapımlarından olan MasterChef'e yarışmacı olarak katılan ve programda tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Obuz'un foyasını dikkatli izleyiciler ortaya çıkardı.

ŞİVELİ KONUŞMASIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hayranları tarafından ilgiyle takip edilen programda en renkli yarışmacılarından biri de 'Boomcu Yasin'lakabıyla kısa sürede ünlenen Yasin Obuz. 32 yaşında ve işletmeci olarak yarışmada yer alan Obuz, şiveli konuşması ve sempatik tavırlarıyla da dikkat çekerek diğer yarışmacıları geride bıraktı.

"HER ŞEY KURGU MU?"

Sosyal medyada da fenomen olan Yasin Obuz,meğer bambaşka biriymiş. Yıllar önce izdivaç programıKısmetse Olur'a katıldığı ortaya çıkan Obuz'un videosunu görenler "Her şey kurgu mu" demekten kendini alamadı.

DÜZGÜN TÜRKÇESİ KAFA KARIŞTIRDI

Masterchef ve katıldığı diğer yarışmalarda şivelikonuşan Yasin Obuz'un Kısmetse Olur'da düzgün Türkçeyle konuşması izleyenlerin kafasını karıştırdı.

Yıllar önce çekilmiş video, MasterChef Yasin'in foyasını ortaya çıkardı

masterchef türkiye, Kısmetse Olur, Magazin


YORUMLAR (9)
ANLAT ANLAT:TV DEKİ HERŞEY YALAN HERŞEY OYUN. BAŞI SONU BELLİ OLAN BİR HİKAYE.
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BUM:acun nun her programı boyle hep bi yerlere cıkmıs etmiş bişriler yapmıs insanları alıyor hiç normal vatandaş görmedim ben
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ADA:hiç sevmiyorum bu ve bunun gibilerini
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YALANNNNN:YENİMİ ANLADINIZ. . . . . . .
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KARTAL NADO:zaten dün gece ki davranışların ve tavrın ile bittin sen Yasin , bum . . .
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HER ŞEY:HER ŞEY YALAN.YALAN DÜNYA.
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MANUEL:koyunlari gutmeye devammm tvde nbasini kaldirmamali millet uyanmasinlar koyunlar meeeee
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HİA:hala bu saçmalıklara inanalar var mı ?
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ADINIZI YAZIN:taneri taklit ediyor da ondan
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