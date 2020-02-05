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Yıllar önce eşine şiddet uygulayan Gökçe Özyol, alkollü araç kullanınca hapis cezası aldı

Ünlü oyuncu Gökçe Özyol, geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullanırken yakalandı. Mahkeme, oyuncunun hapis cezasını paraya çevirdi ancak yıllar önce eski eşini darp ettiği için ertelenen cezasını fark edince onayarak 1 yıl hapis cezası verdi.

05.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:14

Yahşi Cazibe ve No 309 gibi başarılı dizilerde rol alan ünlü oyuncu Özyol, İstanbul Kadıköy'de alkollü araç kullanırken yakalandı. Mahkeme, oyuncuya verdiği 25 gün hapis cezasını 500 lira adli para cezasına çevirdi. Fakat daha önce eski eşini darp ettiği ortaya çıkan oyuncu hapis cezasına çarptırıldı.

ERTELENEN SUÇU ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre: Oyuncu, 2013 yılında eski eşi Gökçe Aytaç Özyol'u darp edince mahkemelik oldu. Oyuncu, o dönem 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak ilk suçu olduğu için cezası 5 yıl boyunca denetim altında tutulmaya çevrilmişti. Özyol, bu kez Kadıköy'de alkollü araç kullanırken yakalandı. Mahkeme, oyuncuya verdiği 25 gün hapis cezasını 500 lira adli para cezasına çevirdi. Ancak mahkeme, sanatçının geçmişte de ertelenmiş cezası olduğu için onu da onadı. Özyol, 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

GÖKÇE ÖZYOL KİMDİR?

Gökçe Özyol, 2 Aralık 1972 yılında dünyaya geldi. Özyol, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümünü bitirdi. İki Aile dizisiyle oyunculuk hayatı başladı ve Çeşitli dizi ve sinema filmlerinde oynadı. Yahşi Cazibe dizisindeki Barış karakteriyle ünlendi. Alemin Kıralı dizisinde de konuk oyuncu olarak rol alan oyuncu, Ali Ayşe'yi Seviyor dizisinde de Bekir karakterini canlandırdı. Gökçe Özyol son olarak Furkan Palalı ve Demet Özdemir'in rol aldığı No:309 dizisinde oynadı. 2011 yılının haziran ayında Gökçe Aytaç'la evlenmiştir. Ancak çift 2013 yılında boşandı.

Yıllar önce eşine şiddet uygulayan Gökçe Özyol, alkollü araç kullanınca hapis cezası aldı

Gökçe Özyol, Gökçe, Magazin

Kaynak: Diğer


HABER YORUMLARI (5)
VATAN:atsinlar iceri böyle kisileri! bunlar göya oyuncu olacak, örnek olacak bizlere!
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232323:oyuncuları örnek alıyorsan işin zormuş be kardeş.
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2 0
HAMZAAA:Hapis cezası aldığına göre o kadar da ünlü değilmiş. . .
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KARA KARTAL:haydaa bunun gibilere ağır gelir hapis neye uğradığını şaşırmıştır
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TERES TRUMP:):hapis cezası 2 yılın altında olduğu için günü birlik girip çıkacak, ne güzel değil mi
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