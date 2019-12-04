Haberler » Güncel » Yıllar önce Hz. Muhammed karikatürüyle tepki çeken Charlie Hebdo'dan, Fransız ordusunun yaşadığı kazaya ilişkin kızdıran karikatür - Haber

Yıllar önce Hz. Muhammed karikatürüyle tepki çeken Charlie Hebdo'dan, Fransız ordusunun yaşadığı kazaya ilişkin kızdıran karikatür

Yıllar önce Hz. Muhammed'e ithafen yaptığı hakaret içerikli karikatürle tüm İslam coğrafyasının tepkisini çeken Fransız Karikatür Dergisi Charlie Hedbo, 13 Fransız askerinin Mali'de hayatını kaybetmesiyle ilgili tepki çeken bir karikatür yayınladı.

04.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:27Yıllar önce Hz. Muhammed karikatürüyle tepki çeken Charlie Hebdo'dan, Fransız ordusunun yaşadığı kazaya ilişkin kızdıran karikatür

Yıllar önce Hz. Muhammed'e ithafen yaptığı hakaret içerikli karikatürle tüm İslam coğrafyasının tepkisini çeken, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Mali'de yaşanan helikopter kazasında 13 Fransız askerinin ölümüyle ilgili yayınladığı karikatürler Fransa'da büyük tepkiye yol açtı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Thierry Burkhard, ölü askerlere atıfta bulunan karikatürlerle ilgili öfke dolu açıklamalar yaptı. Sözcü Burkhard, karikatürlerin, ölen askerlerin ailelerini derinden yaraladığını dile getirdi.

ASKERİ SLOGANA ATIFTA BULUNDULAR

Charlie Hebdo'nun internet sitesinde yayınlanan beş karikatürden birinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız bayrağına sarılı bir tabutun önünde resmedilmiş ve 'diğerlerinden farklı olmak için orduya katıldım' sloganı yer almıştı. Bu slogan, mevcut askeri kampanyalarda kullanılıyor.

FRANSA ORDUSUNUN YAŞADIĞI EN BÜYÜK KAZALARDAN BİRİ

Mali'de teöristleri hedef alan bir operasyon sırasından helikopterlerin çarpışması sonucu yaşanan kazada, 13 Fransız askeri ölmüştü. Yaşanan bu facia, Fransa ordusunun yakın tarihte yaşadığını en büyük kazalardan biri olarak kayıtlara geçti. Fransızlar, en son 1983 yılında Beyrut'ta yaşanan bir saldırıda 58 askerini kaybetmişti.

HZ. MUHAMMED'E HAKARET ETMİŞLERDİ

Sürekli İslam karşıtı karikatürleriyle gündeme gelen Charlie Hebdo,bir kaç yıl önce, Hz. Muhammed ile ilgili hakaret dolu karikatürler yayınlamış ve İslam coğrafyasından büyük tepki görmüşlerdi. Karikatürlere gösterilen tepki nedeniyle Fransa, 20'ye yakın ülkede diplomatik temsilciliklerini ve diğer resmi kuruluşlarını geçici süreliğine kapatmıştı.


Charlie Hebdo, Dünya, Güncel

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:10 Bakan Pakdemirli: "Sigarada standart paketin ana amacı caydırıcılığı artırmak" - Haber
13:10 Şule Çet davasında "müebbet hapis" kararı çıktı - Haber
13:10 Çin'de atık su tankının çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi - Haber
13:10 Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı iddia edilen otelin işletmecisi ve eşine hapis - Haber
13:10 NATO Liderler Zirvesi'nde ilginç görüntü: Erdoğan'ı son anda durdurdular - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek - Haber
12:00 Son dakika: Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar
20:19 Mustafa Cengiz, Ömer Bayram'ın Pereira'ya müdahalesine tepki gösterdi!
4.12.2019 13:14:41