Yıllar Sonra Adım Attılar- Hatay

- Hastaların fizik tedavi görmeleri- Destekli ve desteksiz yürümeleri- 3 çocuk annesi Fatma Kurum ile röportaj- 11 yaşında 5. kattan düştüğü için omurilik felci Melike İlhan ile röportaj - Doğuştan spina bifida hastası Ebru Kozanoğlu ile röportaj- Merkezin fizyoterapisti Burcu Gün ile röportaj- Merkezin fizyoterapisti Esra Şanverdi ile röportaj CEM GENCO - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde biri doğuştan engelli ikisi ise kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan üç kişi, yıllar sonra adım atmanın heyecanını yaşadı.Hareket ve yürüme sorunu yaşayan üç kişi, Reyhanlı'da özel bir rehabilitasyon merkezinde iki yıldan bu yana sürdürdükleri germe, kas kuvvetlendirme, ayakta durma, desteksiz yürüme gibi fizik tedavi çalışmalarıyla adeta yeniden doğdu.Reyhanlı'da, 11 yaşındayken 5'inci kattan düşerek omurilik felci olan Melike İlhan (28), o günden sonra hiç ayağa kalkamadığını anlattı.Rahatsızlığı nedeniyle üç kez ameliyat olduğunu ancak yeniden yürüme hayallerinin hep hüsranla sonuçlandığını dile getiren İlhan, iki yıl önce rehabilitasyon merkezine başvurduğunu kaydetti.İlhan, merkezdeki fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları sonrasında artık ayaklarının üzerinde kısa süreli de olsa durabildiğini, bunun kendisi için büyük bir mucize olduğunu belirtti.Yeniden yürümek için sonuna kadar mücadelesini sürdüreceğini ifade eden İlhan, "Artık tekerlekli sandalye kullanmayacağım. Bundan sonra kimseye ihtiyaç duymadan kendi başıma dolaşmanın keyfini yaşamak istiyorum." dedi."Yeniden doğmuş gibi oldum"Diz kapaklarındaki ağrılar nedeniyle on yıl önce yürüyemez hale gelen üç çocuk annesi Fatma Kurum (36) da tedavi için birçok hastaneye gittiğini ancak çözüm bulamadığını aktardı.Tahlil sonuçlarını ABD'ye gönderdiğini fakat tedavi açısından olumlu bir yanıt alamadığını dile getiren Kurum, yürüyememesi nedeniyle çocuklarının bakımı konusunda da sıkıntı yaşadığını söyledi.İlçede açılan rehabilitasyon merkezine sekiz ay önce başvurduğunu ve kendisiyle yakından ilgilenildiğini dile getiren Kurum, "Şu an ayakta durabiliyorum, bacaklarımı hissediyorum. Bu beni inanılmaz mutlu etti. Bacaklarımdaki titreme tamamen geçti, psikolojim değişti, yeniden doğmuş gibi oldum." ifadelerini kullandı.İlk adımını 15 yaşında attıDoğuştan spina bifida hastalığı nedeniyle bedensel engeli olan ve yürüyebilmek için 6 kez ameliyat geçiren Ebru Kozanoğlu da rehabilitasyon merkezindeki çalışmalarla ilk adımını atanlardan.Belden aşağısı doğuştan felç olan Kozanoğlu, gördüğü fizik tedaviyle yıllar sonra ayakta durabilmenin mutluluğunu yaşadı.Yürüyemediği için hep mutsuz ve içine kapanık biri olduğunu ifade eden Kozanoğlu, "Yaşıtlarımın oyun oynamaları içimi sürekli acıtıyordu. Bu yüzden yürümek sadece hayallerimde vardı ancak bu merkeze geldim ve hayatım tamamen değişti." diye konuştu.Ayda 8 saat fizik tedavi gördüğünü anlatan Kozanoğlu, şu an belden aşağısını hissettiğini, ayakta durabildiğini belirtti. Kozanoğlu, tamamen iyileşmesinin ardından yürümenin keyfini doyasıya yaşamak istediğini söyledi.Öğretmen olmak istediğini belirten Kozanoğlu, kendisinin de engelli bireylere destek olmaya çalışacağını kaydetti.Merkezin fizyoterapisti Burcu Gün de hastaların gösterdikleri azimle ayağa kalktıklarına işaret etti.Gün, haftada iki saat çalışma yapılan engellilerden Ebru Kozanoğlu'nun şu anda kendi başına adım atabildiğini söyledi.Fizyoterapist Esra Şanverdi ise yaptıkları çalışmayla yeniden yürüyebilen hastaların mutluluğunun kendilerini de sevindirdiğini belirtti.