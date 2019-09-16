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Yıllar sonra ağlara takılan kırlangıç balığı şaşırttı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde nesli tükenmekte olan kırlangıç balığı ağlara takıldı.

16.09.2019 15:31Yıllar sonra ağlara takılan kırlangıç balığı şaşırttı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde nesli tükenmekte olan kırlangıç balığı ağlara takıldı.

Karadeniz'de son yıllarda ender olarak rastlanan ve halk arasında 'uçar balığı' olarak bilinen kırlangıç balığının uzun yıllar sonra bir balıkçının ağına takılması balıkçıları şaşırttı. 4,5 kilogram ağırlığındaki kırlangıç balığı, Yusuf Aktaş'a ait balıkçıda satışa sunuldu.

Balıkçı Yusuf Aktaş, kırlangıç balığının son yıllarda ender rastlanan balıklar arasında bulunduğunu belirterek, "Kırlangıç balığı yerelde 'uçar balığı' olarak tanınır. Bu tür balıkların nesli artık tükendi. Bu kiloda uzun yıllar sonra yakalanması bizi de şaşırttı. Uçar balığı lezzetiyle ve rengarenk güzelliğiyle de ünlüdür" dedi. - ORDU

Karadeniz, Fatsa, Ordu, Ekonomi

Kaynak: İHA

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