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Yıllar sonra Haluk Levent ile aynı sahnede!

Geçtiğimiz gün bilet satışlarının tükendiği yoğun bir kalabalık eşliğinde Florya Hayal Kahvesi'nde ertelenen konserini gerçekleştiren Türkiye'nin en güçlü sesi Haluk Levent, sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir hikaye anlatıp misafir değil aileden diye sahnesine davet ederek "Günseli Deniz" sürprizi yaptı.

20.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:41Yıllar sonra Haluk Levent ile aynı sahnede!

Seyircilerin arasında dolaşarak şarkılarını söyleyen Haluk Levent, çocukluğunu bildiği güzel sanatçı Günseli Deniz'i orada görünce alnından öpüp sarılarak sahnesine davet etti.

'Yarım kalan hayali tamamlayacağız'

Haluk Levent genç sanatçı Günseli Deniz ile ilgili sahnede; "Günseli'nin küçüklüğünü biliyorum daha ufacıktı benim albümlerime vokal yapardı, Samoslu Dimitris'te duyduğunuz bayan vokal onun 15 yaşındaki halidir. Evde beraber türküler söylerdik. Gesi Bağları'nı söylerken seninle beraber sahnede söyleyeceğim bu türküyü demişti bugün de o türküyü söyleyeceğiz beraber ve yarım kalan bir hayali tamamlayacağız" dedi.


Haluk Levent, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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