Yıllar sonra Haluk Levent ile aynı sahnede!

Seyircilerin arasında dolaşarak şarkılarını söyleyen Haluk Levent, çocukluğunu bildiği güzel sanatçı Günseli Deniz'i orada görünce alnından öpüp sarılarak sahnesine davet etti.





'Yarım kalan hayali tamamlayacağız'





Haluk Levent genç sanatçı Günseli Deniz ile ilgili sahnede; "Günseli'nin küçüklüğünü biliyorum daha ufacıktı benim albümlerime vokal yapardı, Samoslu Dimitris'te duyduğunuz bayan vokal onun 15 yaşındaki halidir. Evde beraber türküler söylerdik. Gesi Bağları'nı söylerken seninle beraber sahnede söyleyeceğim bu türküyü demişti bugün de o türküyü söyleyeceğiz beraber ve yarım kalan bir hayali tamamlayacağız" dedi.



