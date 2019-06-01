Yıllar sonra yeniden çekilmeye başlanan Behzat Ç. dizisinden yeni kareler yayınlandı

Ekranlara geri dönmeye hazırlanan efsane dizi Behzat Ç.'den ilk kareler yayınlandı. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı, hafızalara kazınan polisiye dizi Behzat Ç.'nin çekimleri Ankara'da son sürat devam ediyor. Behzat Ç.'nin yeni sezon oyuncu kadrosu da açıklandı.

ÜNLÜ İSİMLER KADRODA

Yıllar önce yayınladığı döneme damga vuran Behzat Ç.'nin yeni sezon kadrosunda efsane ekipten Beşikçioğlu dışında Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yer alıyor. Ekibe ayrıca Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik dahil oldu.

YENİ FOTOĞRAFLAR YAYINLANDI

İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu 'Behzat Ç.'nin yeni bölümleri çok yakında sadece BluTV'de izleyicilerle buluşacak. Hayranlarının merakla beklediği dizinin setinden yeni kareler de yayınlanmaya başladı.

İşte Behzat Ç. dizisinden yeni kareler...