Yıllar sürecek yargılama 2 saatte sonuçlandı

BOLU'da, 2.23 promil alkollü şekilde araç kullanırken yakalanan Y.A.'nın, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren 'Seri Muhakeme Usulü' ile 'alkollü araç kullanmak suretiyle trafik güvenliği'ni tehlikeye sokma' suçundan yargılandığı dava, 2 saat 20 dakikada sonuçlandı.

Y.A.'ya verilen 7 ay hapis cezası, Seri Muhakeme Usulünü kabul ettiği için yarı oranda düşürülerek 3 ay 15 gün hapis cezasına çevrildi ve hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Y.A., uygulama sayesinde yıllar sürecek olan yargılama sürecinden kurtuldu.

Yargıda 'Amerikan modeli' olarak bilinen ve ceza konusunda savcılarla şüpheliler arasında pazarlık yapılarak davaların hızla bitmesini öngören 'Seri Muhakeme Usulü' Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Strateji Planı kapsamında 1 Ocak tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Bolu Adliyesi'nde de davaların hızlı sonuçlanması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması amacıyla Seri Muhakeme Usulü Bürosu kuruldu. Bolu'da bu kapsamda değerlendirilen ilk davada dün karar çıktı.

YARI ORANDA CEZA ALDI

25 Aralık 2019 tarihinde Gölyüzü Mahallesi Tavil Mehmet Paşa Caddesi'nde durdurulan otomobilin sürücüsü Y.A.'nın yapılan kontrolde 2.23 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri Y.A. hakkında 'alkollü araç kullanmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlamasıyla hazırladığı fezlekeyi Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Olayın şüphelisi Y.A., dün Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu'na davet edildi. Y.A.'ya saat 10.02'de Seri Muhakeme Usulü hakkında bilgi verilerek, saat 10.12'de teklif tutanağı hazırlandı. Şüpheli kendisine atanan avukat eşliğinde seri yargılamayı kabul etti. Y.A., Bolu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde çıktığı duruşmada 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Y.A.'nın cezası, Seri Muhakeme Usulünü kabul ettiği için yarı oranda düşürülerek 3 ay 15 gün hapis cezasına çevrildi ve hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Talep, saat 12.21'de karara bağlanarak dava süreci sonlandırıldı.

2 SAAT 19 DAKİKALIK YARGILAMA

Y.A., Seri Muhakeme Usulü sayesinde 10.02'de girdiği adliyeden yargılanmış olarak 12.21'de çıktı. Y.A. yıllarca sürebilecek dava sürecini 2 saat 19 dakikada atlatmış olurken, ayrıca dava sonucunda alabileceği cezanın yarısını aldı.

BAŞSAVCI YAMAN UYGULAMA HAKKINDA BİLGİLER VERDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Demirören Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamanın Bolu Adliyesi'nde dün ilk kez uygulandığını belirterek, "Bilindiği üzere seri yargılama ve basit yargılama usulü Adalet Bakanlığımız Yargı Reformu Strateji Planı çerçevesinde yer alan ilkeler doğrultusunda 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Biz de Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olarak 7188 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi akabinde tüm çalışmalarımızı yapmıştık ve bu uygulama için hazırdık. Nitekim, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilk uygulamamızı dün gerçekleştirdik" dedi.

Seri Yargılama Usulü hakkında bilgiler veren Yaman, "Bu usul genel soruşturma usullerinden farklı olarak hızlı, etkin ve ekonomik bir soruşturma yöntemi. Bu usulde şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davet ediliyor ve eğer çağrıya icabet ederse şüpheli Cumhuriyet Savcısı ile görüşmesinde bu usul hakkında bilgilendiriliyor. Bu bilgilendirme sonucunda şayet şüpheli seri yargılama usulünün uygulanmasını kabul ederse hemen barodan kendisine müdafi çağrılıyor ve müdafisi huzurunda da aynı teklifi kabul ettiğini beyan ederse o zaman Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında bir talepname düzenliyor. Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun belirlediği ihtisas mahkemesine bu talepnamesini gönderiyor ve bu talepnameyi inceleyen mahkemede aynı gün şüpheli ve müdafisini tekrar dinleyerek ilk incelemesini yaptıktan sonra hükmünü açıklıyor. Kısaca; belirli suç tiplerine bu usul uygulandığında çok kısa zamanda etkin bir şekilde sonuca ulaşılmış oluyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK BU ANLAMDA 200 BİN CİVARINDA DOSYA OLDUĞU BİLİNİYOR'

Başsavcı Yaman, dün ilk olarak bir soruşturmanın Seri Muhakeme Usulü ile kısa sürede sonuçlandığını belirterek, "Dün gerçekleştirdiğimiz uygulamadan örnek vermek gerekirse alkollü araç kullanan bir sürücü trafik kontrollerinde yakalanmış ve fezlekesi gönderildiğinde Başsavcılığımız şüpheliyi davet etti. Şüpheli adliyemize 10.02 gibi geldi ve mahkemede hükmün açıklanması 12.21'de tamamlandı. Yaklaşık 2 saat 20 dakikada bütün işlemleri tamamlandı. Böylelikle hem şüpheli yasada ön görülen cezanın yarısına muhatap oldu. Hem de biz bu tip soruşturmalarda harcayacağımız zamanı ve emeği daha nitelikli soruşturmalarda harcamak suretiyle hem iş yükünden tasarrufta bulunduk hem de hızlı ve etkin bir çözüme kavuşmuş olduk. Türkiye'de yaklaşık bu anlamda 200 bin civarında dosya olduğu biliniyor. Yani bu 200 bin dosyanın iş yükünden yargı çok kısa bir zamanda kurtulmuş olacak. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olarak da yaptığımız tespitlerde bu anlamda yılda 1000 civarında soruşturma dosyamız vardı. Biz de Seri Muhakeme Büromuzu kurarak burada 1 Cumhuriyet Savcımızı görevlendirerek 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bu uygulamayı başlatmış olduk" dedi.

Seri Muhakeme Bürosu'nun görev alanına giren suçlar şu şekilde:

"Hakkı olmayan yere tecavüz, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, gürültüye neden olma, parada sahtecilik, mühür bozma, resmi belgenin düzenlemesinde yalan beyan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet, rulet, tilt,langırt ve benzeri oyun aletlerinin izinsiz kullanılması, kooperatifler kanununa aykırı hareket etmek."