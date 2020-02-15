Emekli Orgeneral Hilmi Özkök'den "FETÖ'cüler ordudan neden tasfiye edilmedi?" eleştirisine yanıt

24'üncü Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök yıllar sonra ilk kez röportaj verdi. FETÖ'nün TSK için her zaman bir tehdit olduğunu dile getiren Özkök, "Fetullahçıları niçin ordudan temizlemediniz?" eleştirilerine ise "O zamanlar Fetullahçılık, kanunen bir suç değildi. Kanunun suç saymadığı bir konumda olan kişiye 'Ordudan atmak' gibi ağır bir ceza verilebilir mi?" diyerek yanıt verdi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Hilmi Özkök, şunları söyledi:

-Evet, bana diğer bir yanlış yüklenme de görevim sırasında Fetullahçıları ordudan atıp atmadığımdır. Aslında diğer bazı komutanlara da aynı konuda sorular yöneltiliyor. 2002-2006 yıllarında o zamanki adıyla 'Cemaat' olan Fetullahçılık, kanunen bir suç değildi. Kanunun suç saymadığı bir konumda olan kişiye 'Ordudan atmak' gibi ağır bir ceza verilebilir mi?

-Ancak biz İstihbarat organlarının (MİT ve Emniyet İstihbarat birimleri) bu gibi yapılara veya düşünce sistemlerine bulaşanları bize bildirdiğinde veya biz böyle bir duruma vakıf olduğumuzda bu kişilerin hem askeri hem de irticai örgüt bağlantılarından emir aldıklarını değerlendirerek 'disiplinsizliklerine' kanaat getirdik. Bu nedenden dolayı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla ordudan ihraç etmekteydik.

Hilmi Özkök ve Recep Tayyip Erdoğan

"SİVRİ SİNEKLER BERTARAF ETTİK AMA BATAKLIĞI KURUTAMADIK"

-Zararlılar ünlü söylemde belirtildiği üzere 'bataklıktaki sivrisinekler' gibidir. Bataklık kurutulmadıkça yok edilemezler. Şimdi bazıları TSK'yı 'Niçin atmadınız, ne yaptınız?' diye sorguya çekiyor. Biz elimizden geldiği kadar sivri sinekleri bertaraf ettik. Ancak uzun yıllardır var olan bu bataklığı biz kurutamadık.

-Bana, "TSK'da bu kadar çok Fetullahçı olduğunu, bunların 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunabileceğini bekliyor muydunuz?" diye soruyorsunuz. Ben 2002-2006 dönemini ve birkaç yıl öncesini değerlendirebilirim. Kuvvet Komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığı'nın irticai örgütlerle ilgili istihbarat yetki, sorumluluk ve teşkilatı yoktu. TSK istihbarat birimleri sadece savaş istihbaratı konularında faaliyet gösterir.