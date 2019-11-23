Haberler » genel » Yıllarca faytona koşulan atlar şimdi kuş sütüyle besleniyor - Haber

Yıllarca faytona koşulan atlar şimdi kuş sütüyle besleniyor

Yıllarca faytona koşulan atlar şimdi kuş sütüyle besleniyor Emekli olan fayton atları üniversitede çocukların ilgi odağı olduBURSA - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fayton işletmeciliğine son vermesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi'ne hibe edilen 'Parissien ve Lillo' isimli atlar,...

23.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:36
Yıllarca faytona koşulan atlar şimdi kuş sütüyle besleniyor
Emekli olan fayton atları üniversitede çocukların ilgi odağı oldu
BURSA - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fayton işletmeciliğine son vermesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi'ne hibe edilen 'Parissien ve Lillo' isimli atlar, adeta ikinci baharlarını yaşamaya başladı.
İzmir'de 1 Mayıs 2019'dan itibaren sona eren fayton taşımacılığında yıllarca çalıştırılan 2 at, BUÜ Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'na gönderildi. Burada emekliliklerini yaşamaya başlayan Parissien ve Lillo isimli Haflinger ırkı atlar, okulun öğretim görevlileri Sercan Koray Yendim ve Soner Demir nezaretinde rehabilitasyon sürecine alındı. Süreci başarı ile tamamlayan Parissien ve Lillo, meslek yüksekokulunu ziyaret eden çocukların ilgi odağı haline geldi. Atlara gerekli biniş eğitimleri verilerek Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile temel binicilik eğitimlerine başladıklarını söyleyen MYO Müdürü Prof. Dr. Türel Özkul, "Parissien ve Lillo, eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vermenin yanında okulumuzu ziyaret eden çocuklarla da sevgi dolu, sıcak ilişkiler kuruyor. Burada adeta ikinci baharlarını yaşıyorlar. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve ziyaretçilerimizle güzel bir diyalog sürecindeler. Okulumuzda hem eğitimlerimize katkı sağlıyorlar hem de geri kalan ömürlerini çok daha iyi şartlarda ve sevgi dolu geçiriyorlar" dedi.
Yıllarca faytona koşulan atlar şimdi kuş sütüyle besleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
11:06 Ünlü şarkıcıyla açılış yaptı, 3 bin et dürüm 1 saatte tükendi
10:56 2. Mahmut döneminde yapılmıştı, mahkumlar ortaya çıkardı
10:49 Kışın gribe karşı doğal ilaç: Soğan kebabı
10:42 Öğrencilerin ara tatilde 'Kışlık tezek' mesaisi
10:39 Atatürk'ün komutanlığı devraldığı otelin restore edilmesi isteniyor
10:39 Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam
10:37 AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
16:38 Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi
23.11.2019 11:10:40