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Yıllarca gecikmeli aldıkları maaşları artık 2 gün öncesinde hesaplarına yatıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi'nin işçileri 10 yılı aşkın bir süredir düzenli alamadıkları maaşlarını Mesut Ergin'in göreve gelmesiyle birlikte iki gün öncesinden hesaplarına yatırılmasının mutluluğunu yaşıyorlar.

15.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:23
Yıllarca gecikmeli aldıkları maaşları artık 2 gün öncesinde hesaplarına yatıyor
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi'nin işçileri 10 yılı aşkın bir süredir düzenli alamadıkları maaşlarını Mesut Ergin'in göreve gelmesiyle birlikte iki gün öncesinden hesaplarına yatırılmasının mutluluğunu yaşıyorlar.

Geçen yıl yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı görevine seçilen Mesut Ergin'in öncülüğünde, belediye gelirlerinde mali disiplin uygulanarak, belediye bütçesine çeki düzen verilmeye başlanıldı.

Alınan sıkı tedbirlerin ardından Ayvalık Belediyesi bünyesindeki işçilerin 10 yıldan bu yana düzenli ödenmeyen ve pek çok işçinin 3-4 aylık alacaklarının da biriktiği maaşları, Mesut Ergin'in sayesinde düzenli olarak ve hatta iki gün öncesinden yatırılıyor.

Bir yılı aşkın bir süredir maaşlarını düzenli olarak alan işçiler, bunun dışında da geçmiş yıllarda 3-4 aylık birikmiş maaş alacakları da yavaş yavaş ödenmeye başladı.

Normal koşullarda her ayın 15'inde almaları gereken maaşlarının her ayın 13'ünde hesaplarına yatırılması ise Ayvalık Belediyesi bünyesindeki personelinin yüzünü güldürüyor.

10 yılı aşkın bir sürede esnafın güvenip de veresiye ekmek bile vermediği belediye işçileri, maaşlarının düzenli olarak ödenmesi nedeniyle yitirdikleri güveni de geri kazandıklarını belirtiyorlar.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir belediye işçisi, "Ben yaklaşık 20 yıldır Ayvalık Belediyesi'nde çalışıyorum. İlk 5 yıl maaşımı düzenli alıyordum. Ama sonrasında belediye yanlış alınan kararlar sonucunda çok ciddi ekonomik sıkıntılara düştü. Bu sıkıntıyı 10 yılı aşkın bir zaman yaşadık. Benim bazen Ayvalık Belediyesi'nden 6-7 aylık maaş alacaklarım bile birikmişti. Evime ekmek götüremiyordum. O dönemlerde yeni doğan kızıma bakkaldan süt bile alamıyordum. Eve ekmek götüremediğim için evde huzurum kalmamıştı. Hatta o dönemler eşimden de boşanmak zorunda kalmıştım. Kaç kez intihar etmeyi düşündüm. Ama çocuklarım vardı ve yaşamak zorundaydım. Nihayet geçtiğimiz yıl Ayvalık Belediye Başkanlığı'na Mesut Ergin seçildi. Sağolsun otoriter kişiliğiyle hemen belediye gelirleri üzerinde çok ciddi önlemler alarak kısa sürede mali disiplini sağlamayı başardı. Henüz belediye başkanı seçildiği ay, maaşlarımız hesaplarımıza yattı. Böyle bir duruma alışkın değildik. Çok şaşırdık. Sonrasında her ay maaşlarımız hem de 2 gün öncesinden hesaplarımıza yatmaya başladı. Bununla da kalmadılar ve içeride biriken maaşlarımız ve ikramiye alacaklarımız da ödenmeye başladı. Şimdi çok şükür başta kredi kartları olmak üzere tüm borçlarımı ödedim. Hatta boşandığım eşimle de yeniden nikah kıydık. Allah'a çok şükür, şimdi evimin huzuru geri geldi. Şimdi belediyedeki işime dört elle sarıldım. Benden beklenilen daha da fazlasını yaparak, aldığım maaşı hak etmeye çalışıyorum. Allah, Ayvalık Belediye Başkanımız Mesut Ergin ve ekibini başımızdan eksik etmesin. Allah onlardan binlerce kere razı olsun" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Mesut Ergin, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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