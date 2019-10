Yıllarca terörle anılan 'Pazar Sokağı' cazibe merkezi oluyor Akdeniz Belediyesi, Mersin 'de uzun yıllar terör girişimleri ve gösterilerinin ana noktalarından biri olarak tanınan, halk arasında 'Pazar Sokağı' olarak bilinen Şevket Sümer ve Hal mahalleleri arasındaki 142. Caddeyi, ÇKA'nın da desteğiyle baştan sonra yeniliyorBaşkan Gültak: "Yaklaşık 10 milyon lira maliyeti olan bir işten söz ediyoruz"MERSİN - Akdeniz Belediyesi, Mersin'de uzun yıllar terör girişimleri ve gösterilerinin ana noktalarından biri olarak tanınan, halk arasında 'Pazar Sokağı' olarak bilinen Şevket Sümer ve Hal mahalleleri arasındaki 142. Caddeyi baştan sonra yenileyerek cazibe merkezi yapıyor. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, "Basit yenileme değil. Yaklaşık 10 milyon lira maliyeti olan bir işten söz ediyoruz" dedi.ÇKA tarafından destekleniyorAkdeniz Belediyesi, Şevket Sümer Mahallesi'ne yeni ve modern bir pazar yeri ile her yönüyle estetik zenginlik ve görselliğe sahip bir cadde kazandırıyor. Şevket Sümer ile Hal Mahallesi sınırını belirleyen 142. Cadde üzerinde başlayan "Cephe İyileştirme ve Pazar Sokağı Çevre Düzenleme Projesi" kapsamındaki çalışmalar aralıksız sürüyor.Akdeniz Belediyesinin 'Şevket Sümer Mahallesi 142. Cadde Cephe İyileştirme ve Pazar Sokağı Çevre Düzenleme Projesi' kapsamında, 31 Mayıs 2019 tarihinde yapılan ihalenin ardından 2 Temmuz 2019 tarihinde 3 milyon 525 bin 578 TL tutarında sözleşme imzalanarak 3 Temmuz 2019'da yer teslimi yapıldı. Çukurova Kalkınma Ajansı'nın "Cazibe Merkezlerini Destekleme Projesi" kapsamında çevre düzenleme çalışmalarına hibe desteği verdiği projede, cephe iyileştirme çalışmaları ise Akdeniz Belediyesi tarafından karşılanıyor.'Terör sokağı' olarak anılan cadde yepyeni bir görünüme kavuşuyorÜzerinde sürekli kurulan pazar dolayısıyla halk arasında 'Pazar Sokağı' olarak bilinen 142. Cadde'deki yenileme işi tamamlandığında mahalle sakinleri, esnaf ve pazarcılar, her yönüyle zengin, canlı, estetik ve düzenli bir caddenin yanı sıra, alışverişlerini yapabilecekleri modern bir pazara kavuşacak.Yağmur suyu hattı yenilenecek caddede, elektrik direkleri kaldırılarak hatların yer altına alınmasına başlandı. Caddeye bakan binaların cephe boyamalarının ve kısmı kompozit cephe uygulamalarının da devam ettiği çalışmalar çerçevesinde, yol kaplaması sökülerek granit küp taşı yol kaplaması, kaldırım kaplamaları sökülerek de bazalt kaldırım kaplamaları yapılacak. Tüm dükkan vitrinlerinin ve tabelalarının da yenileneceği projede, pazar tezgahları ortaya alınarak üzeri kapatılacak ve modern bir görünüme kavuşturulacak. Dekoratif çöp kovaları ve ahşap saksılar içinde peyzaj çalışması yapılarak sokak estetiği yenilenecek. Cadde gün içerisinde trafiğe kapatılacak."Yaklaşık 10 milyon lira maliyeti olan bir işten söz ediyoruz"Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, çalışmaların son hızla devam ettiği Pazar Sokağını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Bürokratlarıyla birlikte caddeyi gezen ve esnafla sohbet eden Gültak, kaldırım ve yol çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinden de bilgi aldı.Gültak, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, projenin detaylarını anlattı. Mersin'in en eski pazarlarından birinin kurulduğu Pazar Sokağının, ticaretin yoğun olduğu ve paranın döndüğü bir cadde olduğunu belirten Gültak, "Belki bundan 10 sene önce terörün, uyuşturucunun, savaşın en çok yoğun olduğu bölgelerden biri. Biz, buraya geldiğimizde söz verdik; Pazar Sokağını yeniliyoruz. Bu yenileme basit bir yenileme değil. Kaldırımdan dükkan cephelerinin giydirilmesine, ev giydirmeleri ve boyanmalarından elektrik tesisatlarının yer altına alınmasına ve altyapısına kadar hepsi değişiyor. Yaklaşık 10 milyon lira maliyeti olan bir işten söz ediyoruz. 600 metrenin üzerinde bir sokak. Komple evleriyle dükkanlarıyla asfaltıyla alt yapısıyla TEDAŞ'ı ile yenileniyor" diye konuştu.Gündüz trafiğe kapatılacakPazar Sokağını daha yaşanılır bir hale getirmek için yola çıktıklarını vurgulayan Gültak, hidrolik ledli mantar bariyerler vasıtası ile sokağın 08.00-17.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacağını dile getirdi. Gültak, "Ev giydirmelerinin dışında burada daha önce sağda ve solda basit tezgahlar vardı. Bu tezgahların hepsini ortaya topluyoruz ve ortayı komple kapatıyoruz. Dolayısıyla esnaf gölgeli bir ortamda çalışacak, vatandaşlarımızın da rahat alışveriş yapmalarını sağlayacağız. Daha önce buralarda bu tür hizmetler olmuyordu ama biz tüm mahallelerimizi, tüm vatandaşlarımızı önemsiyoruz. Buradaki değişimi hep beraber göreceğiz. Buradaki insanlarımız buna layık. Akdeniz'in insanları Türkiye Cumhuriyetinin ikinci sınıf vatandaşı değildir ve bunlardan çok daha güzellerine layıklar. Biz de bu çalışmaları 5 sene boyunca tüm mahallelerimizde uygulayacağız" ifadelerini kullandı."Yılbaşından önce bitireceğiz"Projenin yaklaşık süresinin 6 ay olduğunu belirten Gültak, "Biz inşallah yılbaşından önce burayı bitireceğiz. Aslında biz burayı çoktan bitirecektik ama buradaki esnaf, 'Ramazan ve Kurban Bayramlarında çok yoğun işler yapıyoruz' diyerek rica ettiler. Biz o yüzden Kurban Bayramı sonrasına sarkıttık işimizi. Yılbaşı olmadan da bitireceğiz" dedi.Ekonominin sıkıntılı olduğu, birçok yatırımın durdurulduğu bir noktada Akdeniz bölgesinin yatırımlarının devam ettiğinin altını çizen Gültak, "Millet Bahçesi ile başladık, Şevket Sümer ile devam ediyoruz. TOKİ ile devam ediyoruz. Kasım ayında ATAŞ bölgesinde 350 konutla kentsel dönüşüme başlıyoruz. Akdeniz bölgesinde yatırım durmuyor. Ekonomik kriz Akdeniz'e vurmadı, hiçbir zaman da vurmayacak. Biz buradaki insanlarımız için her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.