Haberler» Güncel» Haber

Yıllardır bekledikleri durağa kavuştular

Elmalı ve Serik'te vatandaşların durak talepleri üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede otobüs duraklarının montajını yaptı.

19.07.2019 12:42 Yıllardır bekledikleri durağa kavuştular
Elmalı ve Serik'te vatandaşların durak talepleri üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede otobüs duraklarının montajını yaptı.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, Elmalı'da Otogar Sokak ile Ünal Özgödek Caddesi'nin kesiştiği kavşağa durak isteyen vatandaşların talebini kısa sürede yerine getirdi. Ekipler, Elmalıların yıllardır durak olarak kullandığı alanın 20 metre ilerisine kaldırımın en uygun noktasına kapalı durak yerleştirdi. Serik İlçesine bağlı Merkez Mahallesi ve Yukarıkocayatak Mahallesi'nin de durak talepleri anında yerine getirildi. Vatandaşlar taleplerine kısa sürede cevap verilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Elmalı, serik, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:32   Van'daki göçmen faciasında sürücü toprağa verildi, yaralıların tedavisi sürüyor
14:31   Madde Bağımlılığı ile Mücadele Merkezi için protokol tamam
14:31   KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı
14:31   Vali, Dr. Ozan Balcı'dan emniyet kemeri takın çağrısı
14:30   Şehit aileleri ve gaziler Sahil Güvenlik Komutanlığının etkinliğinde buluştu
14:30   DHA DIŞ- Yeni Zelanda'da doğalgaz patlaması: 6 yaralı
14:30   Boyd ilk antrenmanına çıktı