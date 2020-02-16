Haberler » Güncel » Yıllardır devam eden gelenek için kuyuları kar ile doldurdular - Haber

Yıllardır devam eden gelenek için kuyuları kar ile doldurdular

Kayseri'de vatandaşlar, uzun yıllardır süren geleneği sürdürmek için kuyuları kar ile doldurdu.

16.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:18Yıllardır devam eden gelenek için kuyuları kar ile doldurdular
'de vatandaşlar, uzun yıllardır süren geleneği sürdürmek için kuyuları kar ile doldurdu.

ilçesine bağlı Aşağı mahallede vatandaşlar ellerine aldıkları küreklerle kuyulara kar doldurdu. Mahallede genç-yaşlı demeden hummalı bir şekilde çalışan vatandaşlar karın keyfini de çıkarmayı ihmal etmedi. Kızılören Aşağı mahalle muhtarı İdris Buğdaycı, "Atalarımızdan kalma bu kuyuları her sene kış aylarında mahalle sakinlerimiz ile birlikte karla dolduruyoruz. Kuyulardaki bu karlar yaz mevsiminde eriyince su ihtiyacımızın bir bölümünü buradan karşılıyoruz" dedi.

Buğdaycı, "Bu yıl sert geçen kış mevsiminde kar yağışı da fazla oldu. Çok şükür kuyularımızı karla doldurduk. Atalarımızdan kalan bu geleneği yıllardır devam ettiriyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kızılören, Kayseri, İncesu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 16:24:36