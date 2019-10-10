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Yıllardır Filistin'de katliam yapan İsrail Başbakanı, Türkiye'yi kınadı

Yıllardır Filistin'de uygulanan katliamın talimatını veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyon için "İşgal" ifadesini kullandı.

10.10.2019 17:07Yıllardır Filistin'de katliam yapan İsrail Başbakanı, Türkiye'yi kınadı

Türk ordusunun Fırat'ın doğusunda yer alan terörist oluşumu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir tepki de yıllardır Filistin'de çoluk çocuk demeden katliam yapan İsrail'den geldi.

HAREKATA "İŞGAL" DEDİ

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını değerlendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerine yönelik işgalini şiddetle kınıyor ve Kürtlerin Türkiye ve vekilleri tarafından etnik temizliğine karşı uyarıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL, YPG'YE YARDIMA HAZIR"

Netanyahu, ayrıca "İsrail, cesur Kürt halkına insani yardımı sürdürmeye hazırdır" sözlerine yer verdi.

İşte o paylaşım;


Filistin, Türkiye, İsrail, Fırat, Dünya, Güncel

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