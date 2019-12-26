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Yıllardır kar yağmayan Antalya'da doluyu kar zannettiler! Poşete koyup eve götürdüler

Antalya kent merkezinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Kente beyaz bir manzara hakim olurken yıllardır kar yağmayan Antalya'nın merkezinde vatandaşlar sokağa inip doluyu poşete doldurdular.

26.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:22

'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, kenti adeta beyaza bürüdü. Vatandaşlar yağışın durmasının ardından sokağa inerek ince taneli yağan doluyu kar zannetti.

Kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. ilçesi Akkuyu ve Toros Mahallelerinde saat 22.00 sıralarında sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yol kenarlarında biriken dolu sokakları beyaza bürüdü. Yağışın durmasıyla evlerinden çıkan vatandaşlar ve çocuklar, ince taneli doluyu kar zannetti. Çocuklar, doluyla oynamanın keyfini yaşarken, bazı vatandaşlar fotoğraf çekmeyi, bazıları da doluyu poşetlere koyarak evine götürmeyi tercih etti.

"POŞETLE TOPLAYIP EVE GÖTÜRECEĞİM"

Doluyu kar zanneden vatandaşlardan İzzet Demir, "Birden başladı, bayağı da yağdı. Herkes şaşırdı. Vanlıyım, 30 senedir kar görmedim. Poşetle toplayıp eve götüreceğim" dedi.

13 yaşındaki Eyüpcan Doğan da, markete çıktığı sırada karşılaştığı manzaradan dolayı çok sevindiğini söyledi.

Yıllardır kar yağmayan Antalya'da doluyu kar zannettiler! Poşete koyup eve götürdüler

Dolu Yağışı, Konyaaltı, Antalya, Güncel


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