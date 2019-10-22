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Yıllardır kırkılmayan yünleriyle nam salan Avustralyalı merinos koyunu Chris öldü

Avustralya'da 2015 yılında yakalandığında uzun yıllardır kırkılmadığı ortaya çıkan ve dünya kamuoyunda gündeme oturan Chris isimli koyun öldü.

22.10.2019 12:42Yıllardır kırkılmayan yünleriyle nam salan Avustralyalı merinos koyunu Chris öldü
Avustralya'da 2015 yılında yakalandığında uzun yıllardır kırkılmadığı ortaya çıkan ve dünya kamuoyunda gündeme oturan Chris isimli koyun öldü.
BBC'nin haberine göre, bakıcıları, 2015'de Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Kurumu (RSPCA) yetkilileri tarafından yakalanıp kırkıldığında üzerinden rekor miktarda, 41,1 kilo yün çıkan merinos koyunu Chris'in, New South Wales'de bakıldığı çiftlikte yaşlılıktan öldüğünü açıkladı.
Little Oak Koruma Alanı'nın internet sayfasında "Tatlı, akılı, dost canlısı ruhun kaybı karşısında çok üzgünüz." ifadesi kullanıldı.
Chris'in bir merinos koyunu için ortalama yaşam süresi olan 10 yaşında olduğu sanılıyordu.
Chris yakalandığında normalin neredeyse 5 katına varan yününün ağırlığının, hayvanın sağlığı için tehdit oluşturduğu açıklanmıştı.
Yünü ulusal kırkma şampiyonu Ian Elkins tarafından kesilmiş, Elkins, 35 yıllık meslek hayatında böyle bir şeyle karşılaşmadığını söylemişti.
Yüzlerce Avustralyalı o dönemde koyunu sahiplenmeyi istemiş, yünü Ulusal Avustralya Müzesi'nde sergilenmişti.

Avustralya, Güncel

Kaynak: AA

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