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Yıllardır mağarada yaşayan adam kulübeye taşındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 40 yıldır mağarada yaşayan 74 yaşındaki İskender Gündüz, kendisi için yapılan kulübeye taşındı.

23.09.2019 12:24Yıllardır mağarada yaşayan adam kulübeye taşındı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 40 yıldır mağarada yaşayan 74 yaşındaki İskender Gündüz, kendisi için yapılan kulübeye taşındı.
Akyar Mahallesi'ndeki bir mağarada yıllarca yaşayan Gündüz için Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca kulübe inşa ettirildi.
Aynı mahallede 10 bin 325 lira maliyetle yaptırılan ve içinde su deposu ile ocak da bulunan kulübeye taşınan Gündüz'e, her ay 675 lira yaşlılık maaşı ve gıda yardımında bulunuluyor.
Vakıf Başkanı Yusuf Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumaya başlamasıyla mağarada zor günler geçirmesini önlemek için Gündüz'e kulübe inşa ettirdiklerini söyledi.
Gündüz'e yardımlarda bulunmaya devam edeceklerini belirten Sevinç, "Kendisi ilk başta kulübeye taşınmayı reddetti fakat biz biraz ısrar edince gelmeyi kabul etti. Soğuk kış günlerinde mağarada zor günler geçirmesini istemedik." diye konuştu.

Balıkesir, İskender, Bigadiç, Güncel

Kaynak: AA

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