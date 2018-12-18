Yılların Hayali Tuşba Belediyesi ile Gerçekleşti

Kaynak: İHA

Van'da yıllardır hayal edilen İskele Mahallesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki sahil yolu, Tuşba Belediyesi ile gerçekleşti.Van'da her seçim dönemi gündeme getirilen ve hiçbir belediye başkanına, bürokrata ve siyasetçiye nasip olamayan 'Sahil Yolu'nu yapma işi; 2014 yılında Van'ın büyükşehir olması ile sıfırdan kurulan Tuşba Belediyesine nasip oldu. İskele Mahallesi Feribot İskelesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki yaklaşık 7 bin metrelik mezbelelik ve moloz yığınları ile dolduran sahil kesimi, adeta modern bir görünüme ve yaşanabilir bir duruma kavuştu. Yapılan Sahil Yolu düzenlemesi ile 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 9,5 metre genişliğine sahip çift şeritli sahil yolunun bir tarafında 2 metre genişliğinde bisiklet yolu ve diğer tarafında ise 2 metre genişliğinde yürüme yolu yapıldı. Kadastro kayıtlarında Eski Erzurum Yolu olarak bilinen, fakat zamanla işgallerle kapanan yolu 2014 yılında Van'ın büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla kurulan Tuşba Belediyesi tarafından karayolları standartlarına uygun olarak hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan proje ile alınan destek ve Tuşba Belediyesinin iş gücü ile sahil yolu, Van-Erciş yoluna ulaştırıldı. Sahil yolunun gelecek iş sezonunda BSK asfaltı ve bisiklet yolunun betonu dökülerek halkın hizmetine sunulması hedefleniliyor.İskele Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler ve Darüsselam parklarındaki bisiklet yolu, koşu yolu ve yürüme yolu ile birleştirilmesi amaçlanan Sahil Yolu ile bugüne kadar sırtını Van Gölü'ne dönen ve hiçbir şekilde Van Gölü'nden yararlanamayan Vanlıların da daha etkin kullanması hedefleniyor.Yürüyüş parkurları, spor alanları ve bankların yer alacağı 'Sahil Yolu' yapımında doğaya zarar vermemeyi esas aldıklarını dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, sahil ve kıyının tabii yapısını bozmadan insanların rahat nefes alabileceği mekanları oluşturmaya gayret ettiklerini kaydetti. "İskele Sahil Yolu' projesiyle ilçe sakinlerinin kesintisiz bir sahil şeridine kavuştuğunu vurgulayan Başkan Özgökçe, "450 kilometrelik Van Gölü'nün 100 kilometre ile en uzun sahil şeridine sahip olan Tuşba ilçesinde parkların ve rekreasyon alanların yetersiz olması nedeniyle halkımız sahilden hiç ama hiç yararlanamıyordu. İskele 1. Etap Rekreasyon Alanı (15 Temmuz Şehitler Parkı) ve oto parkı ile yaklaşık 100 bin metrekarelik yeşil alan oluşturulurken, hemen akabinde yapımına başladığımız ve bitme aşamasına gelen 2. Etap Rekreasyon Alanı (Darüsselam Parkı'nın) yapılmasıyla 150 bin metrekarelik yeşil alan ile vatandaşlarımız yaşanan temiz bir Van Gölü sahiline kavuştu. Projelendirilmesi tamamlanan 3. Etap (Deprem Temalı Millet Bahçesi) ile yapımı tamamlanan ve bunlarla birleştirmeyi planladığımız İskele Sahil Yolu'nun hizmete açılmasıyla 7 bin metrelik bir sahil kesimini halka kazandırmış olacağız. Tuşba'mız, Van'ımız, bölgemiz ve Türkiye'ye hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ediyoruz" dedi. - VAN