Yıllık 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak

Rumeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Remzi Durmuş, "Endüstri 1.0'dan günümüze çok zaman geçti. İlk basit makinalardan karmaşık akıllı otomasyon sistemlerine geçiş yaptık. Artık bundan sonra akıllı kavramını daha fazla duyacağız. Akıllı evler, akıllı arabalar, akıllı binalar, akıllı şehirler gibi. Mesleklerde buna bağlı olarak değişecektir. Nitekim bu işsizliği tetiklemeyecektir. Sadece meslekler değişecektir. Bu meslekler ise daha çok beyin gücüne dayalı olacaktır.'' dedi.

Panelde konuşan Teknoloji ve Sanayi İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal,''21. Yüzyılda üretim sadece fiziksel ürünler üretmekten ibaret değildir. Tüketici talebindeki değişimler akıllı ürünlerin ortaya çıkması, üreticileri değer yaratmanın yeni yollarını keşfetmeye zorlamaktadır. Tüketici talebindeki değişiklikler ve ürünlerin niteliği, işletmelerin iş yapma biçiminde köklü bir kaymaya neden olmuştur. Gelecek için öngörülerde de bulunan Ünal, Sanayi 4.0, imalatta daha önemli rol oynayacak. Üretimde modernleşme zorunluluğu artacak. Mevcut mesleklerden bazıları yok olacak ve yeni meslekler ortaya çıkacak.'' dedi. Ünal, 2023 vizyonu olarak, Ar- Ge çalışmalarımızı, Ar- Ge merkezlerimizi, tasarım merkezlerimizi, teknoloji geliştirme bölgelerimizi, araştırmacı sayımızı, proje ve patent sayımızı arttıracağız.'' dedi.Ünal, ''Teknoloji odaklı sanayi hamlesi başlattık. Bu kapsamda üç yüzden fazla ürün çeşidi yerlileşecek. Yıllık 30 Milyar Dolar ülkemizin cebinde kalacak.'' dedi.

Dijital dönüşümü anlatan İletişim Yazılım Genel Müdürü Selçuk Şen, ''Dijital Dönüşüm, teknoloji dönüşümü değil iş yapma şeklinin dönüşümüdür ve odağında müşteri vardır. ''Sanayimizin olgunluk seviyesi Endüstri 2.0 ile 3.0 arasında bir yerde. Firmaların %50'sinin önümüzdeki 3-5 yıl içinde ilgili teknolojileri entegre etme stratejileri bulunuyor. Şen, Dijital dönüşüm ile rakiplerimizin önüne geçmek mümkündür'' dedi.

Teknoloji ve Bilişim'den bahseden Türkiye Bilişim Sektörü Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Çalış, ''Gelecek bugünden farklı olacak. Yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, robotik, nesnelerin interneti, otomasyon sistemleri hayatımızı etkileyecek. Yazılım bilenler, yazılım bilmeyenlere nazaran daha avantajlı konuma geçecektir. Yazılım, gelecekte hemen hemen hayatın her alanında kullanılacaktır. '' dedi.

Program, öğrencilerin soru – cevapları ve Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. –Ing. Ahmet Can ve Kariyer ve Mezun Takip Merkezi Müdür V. AyşegülAçıkgöz Bal'ın plaket takdimi ile son buldu.