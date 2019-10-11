Yıllık cari işlemler fazlası ağustos'ta 5 milyar dolara çıktı

Cari işlemler fazlası Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre 554 milyon dolar artarak 2 milyar 604 milyon dolara yükseldi ve 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 97 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 848 milyon dolar artarak 5 milyar 216 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 73 milyon dolar artarak 100 milyon dolara yükselmesi etkili oldu" denildi.

Merkez Bankası verilerine göre yıllık bazda;

Altın ve enerji dışı cari işlemler fazlası, 1 milyar 83 milyon dolar artarak 5 milyar 649 milyon dolara,

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, 45 milyon dolar artarak 1 milyar 619 milyon dolara,

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 737 milyon dolar artarak 4 milyar 59 milyon dolara,

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 353 milyon dolar artarak 1 milyar 27 milyon dolara yükseldi.

Buna karşılık, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 20 milyon dolar azalarak 825 milyon dolar a gerilerken, portföy yatırımlarında 1 milyar 337 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.

Portföy yatırımları kapsamında, yurtdışı yerleşikler hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 512 milyon dolar ve 149 milyon dolar net satış yaptı.

Yurtiçi bankalar, uluslararası piyasalardan tahvil ihracı yoluyla 85 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 1 milyer 47 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 769 milyon dolar, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları 434 milyon dolar arttı.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 762 milyon dolar, 430 milyon dolar ve 175 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervler kalemi 254 milyon dolar arttı.