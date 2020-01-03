Haberler » Dünya » Yıllık enflasyon yüzde 12 oldu, son 1 yılda fiyatı en çok artan ve düşen ürün ile hizmetler neler? - Haberler

Yıllık enflasyon yüzde 12 oldu, son 1 yılda fiyatı en çok artan ve düşen ürün ile hizmetler neler?

Türkiye’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,84 arttı. Enflasyon on iki aylık ortalamalara göre ise 15,18 artış gösterdi. Peki, son bir yılda fiyatı en çok artan ve düşen ürün ile hizmetler neler? Son bir senenin zam şampiyonu hangi ürünler?

03.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:24 Yıllık enflasyon yüzde 12 oldu, son 1 yılda fiyatı en çok artan ve düşen ürün ile hizmetler neler?
'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,84 arttı. Enflasyon on iki aylık ortalamalara göre ise 15,18 artış gösterdi. Gıdada geçen yıl en yüksek fiyat artışı yüzde 149 ile sarımsakta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 49.7 ile kuru soğanda oldu.

Son bir yılda fiyatı en çok artan ve düşen ürün ile hizmetler neler?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri 2018 ile Aralık 2019 arasında karşılaştırıldığı zaman son bir yılda fiyatı en çok artan ve düşen ürünler ortaya çıkıyor. Buna göre son bir senenin zam şampiyonları sarımsak, köprü geçiş ücreti ve özel lise ücreti oldu. Bu ürün ve hizmetlerin ücretleri yüzde 100'den fazla arttı. Son bir kaç aydan beri listenin zirvesinde bu üç ürün yer alıyor ancak zam oranları arasındaki fark belirgin şekilde değişti. Gelecek ay enflasyon verileri açıklandığında bu sıralamada değişiklikler kuvvetle muhtemel.
Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

17:28   Paris'te bıçaklı saldırı: Polis etkisiz hale getirdi - Haberler
17:28   AK Parti Sözcüsü Çelik: "İran-ABD gerginliği çok kaygı vericidir" - Haberler
17:25   Avustralyalıların zor anları - Haberler
17:24   Anestezi teknikerinin öldüğü evde keşif yapıldı - Haberler
17:24   Bingöl'de 1 kilo 17 ayar altına 22 ayar baskı yapan 4 şüpheli yakalandı - Haberler
17:04   Rusya'da yolda kedisiyle yürüyen bir kadının üzerine çatıdan alev almış bir adam düştü - Haberler
16:59   Kasım Süleymani'nin ölümünü tatlı dağıtarak kutladılar - Haberler
16:33   İsrail Başbakanı Netanyahu, Süleymani suikasti için Trump'ı övdü - Haberler
16:32   Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu - Haberler
16:27   İki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü - Haberler
3.01.2020 17:36:48