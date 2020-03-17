Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı
HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.
17.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:18
HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu