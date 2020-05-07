Haber, Son Dakika, Haberler

Yıllık şalgam üretiminin yaklaşık üçte biri ihraç ediliyor - ADANA

Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahip şalgama yurt dışından da talep her geçen gün artıyor.

07.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:08
Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahip şalgama yurt dışından da talep her geçen gün artıyor.
Siyah havuç ve özel mayayla hazırlanarak yaklaşık 45 günlük mayalanma sürecinin ardından tüketilebilir hale gelen şalgam, Kovid-19 salgını sürecinde de sofraların vazgeçilmezi arasında bulunuyor.
Avrupa başta olmak üzere 46 ülkeye ihraç edilen şalgam, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ve aromasıyla sofralarda tercih edilen içecekler arasında yer alıyor.
Adanalı şalgamcılar hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen yoğun talepten dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, bu yılki ihracatta da geçen yıla göre önemli bir artış bekliyorlar.
Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde insanların gazlı içeceklerden uzaklaşarak daha doğal ürünlere yöneldiğini söyledi.
Bağışıklık sistemini güçlendiren, şeker içermeyen ve hücreleri yenileme özelliği bulunan şalgamın bu süreçte çok fazla tercih edilir hale geldiğini aktaran Nas, şu an yurt içi ve dışından gelen talebi karşılayabilmek amacıyla fazla mesai yaptıklarını söyledi.
Türkiye genelinde şu an yıllık 60 milyon litre şalgam üretimini yapıldığını belirten Nas, "Şalgam global bir ürün haline geldi. Yıllık 60 milyon litre üretimin 18 milyon litresini Almanya, Fransa, ABD, Kanada, Çin, Japonya başta olmak üzere 46 ülkeye ihraç ediyoruz. Kovid-19 süreciyle İsveç ve İsviçre'ye de ihracat başladı. Son süreçte işlerimiz yüzde 40 büyüdü." diye konuştu.
Nas, Türkiye'nin milli içeceği olan şalgamın başka bir ülkede üretilmediğini ve sektörde yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiği bilgisini de vererek, şalgamı daha tanınır hale getirmek ve sektörü büyütmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi. Yıllık şalgam üretiminin yaklaşık üçte biri ihraç ediliyor - ADANA

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Avrupa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye’den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Haberler
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı Haberler
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan’a Sercan’ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü Haberler
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs’ta yapılacak Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Haberler››Güncel››Yıllık şalgam üretiminin yaklaşık üçte biri ihraç ediliyor - ADANA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:41: Sakarya'da kumar oynanan eve baskın; 22 bin lira 'sosyal mesafe' cezası - Haber 12:41: ADANA Karpuzda hasat için geri sayım başladı-1 - Haber 12:40: Maskede tavan fiyat belli oldu - Haber 12:40: Uzaklaştırma kararı nedeniyle evden almaya çalıştığı valizden cephanelik çıktı - Haber 12:40: Karantina süresini tamamlayıp memleketlerine gidenlere fidan hediye edildi - Haber 12:05: 500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü - Haber 12:01: Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı - Haber 11:58: Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak - Ekonomi 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler