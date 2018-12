Yıllık Turist Sayımız, 2002 Yılına Göre Yaklaşık 4,5 Kat Arttı"

14 Aralık 2018 Cuma 11:31



14 Aralık 2018 Cuma 11:31

TUĞBA YARDIMCI - Sümela Manastırı Uzungöl gibi Türkiye 'nin ve dünyanın önemli turizm değerlerine ev sahipliği yapan Trabzon , 2002-2018 yıllarında 13 milyon 996 bin 771'i yerli, 3 milyon 215 bin 859'u yabancı olmak üzere 17 milyon 212 bin 630 turisti konuk etti.Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenti 2002 yılında 325 bin 176'sı yerli, 27 bin 870'i yabancı olmak üzere 353 bin 46 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.Ziyaretçi sayısının 2008 yılında 500 bin, 2011 yılında 1 milyon, 2013 yılında ise 1,5 milyonu aştığını belirten Ayvazoğlu, "2014'de 1 milyon 669 bin 84'e, 2016'da 1 milyon 950 bin 50'ye, 2017'de ise 2 milyon 190 bin 143'e ulaştı. Yapılan yatırımlar ve tanıtım çalışmaları sayesinde, kente ilgi her yıl arttı. 2018 ocak-kasım döneminde Trabzon'a 564 bin 13'ü yabancı, 1 milyon 68 bin 136'sı yerli olmak üzere 1 milyon 632 bin 149 turist geldi. İlimizi, 2002 ile 2018 kasım arasında 13 milyon 996 bin 771'i yerli, 3 milyon 215 bin 859'u yabancı olmak üzere 17 milyon 212 bin 630 turist ziyaret etti. Yıllık turist sayımızın, 2002 yılına göre yaklaşık 4,5 kat arttığı görülmektedir." dedi.Ayvazoğlu, kentte 35 bin 404 yatak kapasitesine sahip 92'si turizm işletmesi ve yatırım belgeli olmak üzere 597 tesis bulunduğunu anımsatarak, Trabzon'un bu yıl 148 ülkeden ziyaretçilere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.Geçen yıl Trabzon'a 372'si Suudi Arabistan , 225'i Almanya ve 135'i Birleşik Arap Emirliklerinden olmak üzere 869 yurt dışı uçuşu gerçekleştirildiğinin altını çizen Ayvazoğlu, bu yılın 11 ayında ise 418'i Suudi Arabistan, 256'sı Almanya, 248'i Birleşik Arap Emirlikleri, 126'sı Kuveyt 'ten bin 140 sefer yapıldığına işaret etti.Ayvazoğlu, Trabzon'a bu yılın nisan-eylül döneminde gelen iç hat yabancı yolcu sayılarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:"Turizm sezonunun yoğun olduğu nisan-eylül döneminde Suudi Arabistan'dan 120 bin 221, Kuveyt'ten 19 bin 961, Almanya'dan 12 bin 754, Umman'dan 9 bin 815, Katar 'dan 6 bin 826, Ürdün 'den 4 bin 560, Irak 'tan 3 bin 912, Gürcistan 'dan 3 bin 495, Bahreyn 'den 2 bin 964, Hollanda 'dan 2 bin 767 ziyaretçimiz oldu. Fransa İsviçre 'den de olmak üzere 148 ülkeden turisti ağırladık."Müzeler bazında bakıldığında, bu yıl turistlerin 294 bin 552'sinin restorasyon dolayısıyla kapalı olan Sümela Manastırı'nın bulunduğu bölgedeki Ayavarvara Manastırı, 285 bin 284'ünün Atatürk Köşkü, 151 bin 127'sinin ise Çal Mağarası'nı ziyaret ettiğini anımsatarak, Trabzon Şehir Müzesi, Trabzon Tarih Müzesi ve Kanuni Evi'nin de ilgi gören yerlerden olduğunu ifade etti.Ayvazoğlu, korunan alanlara araç giriş istatistiklerine göre ise Uzungöl Tabiat Parkı'na 1 milyon 358 bin 575 aracın giriş yaptığını belirterek, Altındere Vadisi Milli Parkı'na 272 bin 247, Sera Gölü Tabiat Parkı'na 93 bin 144, Sürmene Çamburnu Tabiat Parkı'na 72 bin 331 ve diğer korunan 5 alanlar da dahil olmak üzere toplam 1 milyon 859 bin 871 aracın giriş yaptığının tespit edildiğini aktardı."Yeni yöntemlerle müşterilerin ayağına gidiyoruz"Ali Ayvazoğlu, haftanın her günü 08.00-24.00 saatlerinde açık olan turist irtibat bürolarının bu yıl 85 bin 780 ziyaretçiye hizmet verildiğini, Alo Turizm Çağrı hattı aracılığıyla ise 12 bin 305 çağrının yanıtlandığını söyledi.Turistlere daha iyi hizmet sunabilmek için mobil uygulamaların hayata geçirildiğini, web sayfaları tasarlandığını dile getiren Ayvazoğlu, memnuniyet anketleri düzenlendiğini belirtti.Ayvazoğlu, yeni yöntemlerle müşterilerin ayağına giden bir yapılanmayı hedeflediklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:"Bu kapsamda önümüzdeki dönemde fam trip organizasyonları ile hedef ülkeler Umman, Kuveyt, Japonya ve Çin 'den heyetleri Trabzon'da ağırlayacağız. Outdoor turizm kapsamında ise İngiltere, Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda'dan da heyetleri konuk edeceğiz. 2019 yılı içerisinde Riyad , Bahreyn, Umman, Katar, Kuveyt, Kore ve Japonya'daki road show organizasyonlarına katılacağız. Ortadoğu, Uzakdoğu ve Avrupa 'dan ilimizin tanıtılmasına katkı sağlaması amacıyla basın mensuplarını konuk edeceğiz. Ayrıca, yine önümüzdeki yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katılım sağlayacağı İran Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Çin, Hindistan Berlin Uluslararası Turizm Fuarı, Arabian Travel Market 2019 Fuarı ile Riyad Fuarlarında yer almaya gayret edeceğiz.""Hedefimiz 12 ay turizmdir"Trabzon'un tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin tanıtımı noktasında büyük çaba sarfettiklerini belirten Ayvazoğlu, şunları kaydetti:"Turist sayısının daha da yukarıya çıkması için hem bizler hem de diğer ilgili kurumlar çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu noktada ilimizde turizmi yılın tamamına yaymak için yapılan çalışmalar devam ediyor. Kış turizmi altyapısı olarak, Trabzon'da kayak turizmine yönelik bir planlama her ne kadar yapılmış olsa da henüz hayata geçirilmiş değil. Dolayısıyla biz kış döneminde daha çok Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerimize ev sahipliği yapıyoruz. Geçen yıldan başlamak üzere kış döneminde Bahreyn'den ve Körfez ülkelerinden haftada iki sefer olmak üzere şehrimize ziyaretçiler geliyor. Yaklaşık her uçakta 160-170 kişi oluyor, bir hafta kalıp dönüyorlar. Böyle bir ziyaretçi grubumuz var."Ayvazoğlu, geçen yıl çok kar yağmadığını anımsatarak, "Ümit ediyoruz bu yıl yaşanacak kar yağışıyla birlikte az da olsa kış turizminden ziyade, kış aktivitelerine dönük birtakım uygulamaları Uzungöl ve çevresinde yapabiliriz. Planlama oluşturuldu ve buna dönük birtakım faaliyetler ve etkinlikler orada gerçekleştirilecek aynen Ayder'de gerçekleştirildiği gibi." dedi.İç turizme yönelik de Uzungöl bölgesinde şambrelle kayma, hedikle yürüyüş, kar bisikletiyle yarış gibi çeşitli etkinlikler olacağını ifade eden Ayvazoğlu, bu tür organizasyonların kış döneminde Uzungöl'e büyük bir katkı sunacağına inandığını söyledi.Ayvazoğlu, bu sene karın da yağmasıyla bölgede kış turizminin altyapısını oluşturacak hareketlenme sağlanabileceğini dile getirerek, "Tabii ki hedefimiz 12 ay turizmdir. 12 ay turizm için de 12 ayı doldurabilecek ürün çeşitliliğini yakalamaktır esas. Bu ürün çeşitliliklerinden biri de kış turizmi için altyapının tamamlanmasıdır. Bu olduğunda Trabzon en azından şimdilik 4-5 ayı ile beraber geçirmiş olduğu turizm aktivitelerini biraz daha çoğaltarak 8 aya çıkartmış bir konuma gelecektir." diye konuştu.Uzungöl ve Çakırgöl'de kayak yapılabilmesini sağlayacak planlanmış çalışmalar bulunduğuna işaret eden Ayvazoğlu, bundan sonraki aşamanın yatırımcıyla birlikte projelerin hayata geçirilmesi olduğunu aktardı.Ayvazoğlu, Hıdırnebi Yaylası'ndaki turizm merkezinde ise planlamaların devam ettiğini, bunlar tamamlandığı zaman bölgede kış turizminin altyapısının da oluşacağını sözlerine ekledi.