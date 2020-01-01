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Yıllık yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2018 ve 2019 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle: (TL) Yatırım Aracı Adı 2018 Sonu Fiyatı 2019 Sonu Fiyatı Yıllık Değişim Oranı (%) Külçe Altın...

01.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:58 Yıllık yatırımcı rehberi (2)
'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2018 ve 2019 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:
(TL)
Yatırım Aracı Adı 2018 Sonu Fiyatı 2019 Sonu Fiyatı Yıllık Değişim Oranı (%)
Külçe Altın 218,30 291,20 33,39
Cumhuriyet 1.458,00 1.939,00 32,99
ABD Doları 5,2920 5,9500 12,43
Avro 6,0550 6,6820 10,36
İngiliz Sterlini 6,7810 7,8750 16,13
İsviçre Frangı 5,3850 6,1820 14,80
(Sürecek)

Kapalıçarşı, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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